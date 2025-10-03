  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Solidarietà per Gaza Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla

SDA

3.10.2025 - 08:41

Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla
Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla. I manifestanti a Ginevra...

I manifestanti a Ginevra...

Immagine: KEYSTONE

Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla. ... Zurigo ...

... Zurigo ...

Immagine: KEYSTONE

Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla. ... Berna ...

... Berna ...

Immagine: KEYSTONE

Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla. ... Losanna ... 

... Losanna ... 

Immagine: KEYSTONE

Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla. ... e anche a Lugano.

... e anche a Lugano.

Immagine: Ti-Press

Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla
Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla. I manifestanti a Ginevra...

I manifestanti a Ginevra...

Immagine: KEYSTONE

Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla. ... Zurigo ...

... Zurigo ...

Immagine: KEYSTONE

Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla. ... Berna ...

... Berna ...

Immagine: KEYSTONE

Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla. ... Losanna ... 

... Losanna ... 

Immagine: KEYSTONE

Le città svizzere manifestano per gli attivisti della Flotilla. ... e anche a Lugano.

... e anche a Lugano.

Immagine: Ti-Press

Manifestazioni di solidarietà spontanee contro l'intercettazione della flottiglia di aiuti per Gaza da parte di Israele si sono tenute ieri sera in diverse città svizzere.

Keystone-SDA

03.10.2025, 08:41

A Ginevra oltre 3'000 persone si sono radunate per esprimere la loro solidarietà con la Palestina e con la flottiglia bloccando il principale incrocio vicino alla stazione di Cornavin. «Free free Palestine», scandivano i manifestanti, i quali hanno anche denunciato la «complicità della Svizzera». Alcuni partecipanti hanno dato fuoco a pneumatici sulla piazza Lise Girardin, sprigionando un denso fumo nero.

Il corteo si è poi messo in moto ma è stato bloccato all'estremità del ponte del Mont-Blanc da diversi veicoli della polizia, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS presente sul posto. Alcuni manifestanti hanno allora iniziato a lanciare oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeno e altri mezzi coercitivi.

La polizia ginevrina ha indicato a Keystone-ATS che cinque agenti sono rimasti feriti e che i danni materiali sono ingenti. Alla dimostrazione erano presenti un centinaio di black bloc e un arresto è stato effettuato.

Dal canto suo, in un comunicato diffuso in tarda serata, il partito di sinistra SolidaritéS ha accusato le forze dell'ordine di aver usato la violenza – idranti, manganelli, gas lacrimogeni e proiettili di gomma – durante il corteo.

La Confederazione deve assumersi le proprie responsabilità

Anche a Berna si sono riunite diverse centinaia di persone che hanno chiesto a Israele di rilasciare gli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati, tra cui figurano una ventina di svizzeri.

La Confederazione deve assumersi le proprie responsabilità di diritto internazionale e impegnarsi «attivamente per la fine del genocidio a Gaza», è stato sottolineato. Devono essere imposte sanzioni e le collaborazioni economiche, scientifiche e culturali con Israele devono essere interrotte.

Al termine della manifestazione nel centro città attivisti hanno bloccato diversi binari della stazione. Le FFS hanno confermato sul loro sito che il traffico ferroviario è stato limitato e che si sono verificate cancellazioni, ritardi e deviazioni. Anche alcune linee di tram sono state bloccate.

A Zurigo un migliaio di manifestanti si sono riuniti sulla Helvetiaplatz. Manifestazioni si sono tenute anche a Basilea, Lucerna, Sion e Lugano, con centinaia di persone. Già mercoledì sera fra le 500 e le 1000 persone, stando alle cifre diffuse dalla polizia, avevano protestato contro le azioni della marina israeliana a Losanna. Non sono stati riportati incidenti.

I più letti

Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata
Il celebre mangaka Go Nagai: «L'AI è un ottimo strumento, ma dobbiamo controllarla»
Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Haddad blocca il piano Trump: la divisione interna ad Hamas mette a rischio l'accordo

La Global Sumud Flotilla

Medio Oriente. «Ancora una barca della Flotilla diretta verso Gaza»

Medio Oriente«Ancora una barca della Flotilla diretta verso Gaza»

«Blocchiamo tutto». Weekend di fuoco in Italia: cortei, scontri e atenei occupati

«Blocchiamo tutto»Weekend di fuoco in Italia: cortei, scontri e atenei occupati

Medio Oriente. Gli equipaggi della Flotilla messi in carcere in Israele, tra cui una ventina gli svizzeri

Medio OrienteGli equipaggi della Flotilla messi in carcere in Israele, tra cui una ventina gli svizzeri

Altre notizie

Grigioni. Caccia alta, uccisi 3'500 cervi

GrigioniCaccia alta, uccisi 3'500 cervi

Svizzera. La Procura federale avvia i procedimenti per la legge sul divieto di Hamas

SvizzeraLa Procura federale avvia i procedimenti per la legge sul divieto di Hamas

Svizzera. L'esercito vuole comprare sistemi di difesa contro i piccoli droni

SvizzeraL'esercito vuole comprare sistemi di difesa contro i piccoli droni