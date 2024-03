Alliance Swisspass ha lanciato un nuovo modo di utilizzare i trasporti pubblici con il «Metà-prezzo PLUS». (immagine d'archivio) sda

Circa 70.000 persone in Svizzera viaggiano già con il nuovo abbonamento delle FFS «Metà-prezzo PLUS». Ma questo non può essere ricaricato se c'è ancora del credito sulla carta. Un problema riscontrato da diverse persone, che hanno chiesto spiegazioni alle Ferrovie svizzere.

Dal cambio di orario di dicembre, le FFS offrono il nuovo abbonamento «Metà-prezzo PLUS», che si rivolge a quelle persone che viaggiano spesso con il metà-prezzo e che vogliono utilizzare i trasporti pubblici nel modo più flessibile possibile.

L'idea è che ogni abbonamento «Metà-prezzo PLUS» viene caricato con un determinato importo. Se si esaurisce il credito entro un anno, si riceve un bonus. Ad esempio, versando 1500 franchi si possono acquistare biglietti per 2000 franchi.

Ma a pochi mesi dalla sua comparsa, questo abbonamento sta già causando qualche problema, come scrive il quotidiano «Tagesanzeiger».

Lukas Fierz, ex consigliere nazionale dei Verdi, si è infatti scontrato con i limiti della burocrazia. Aveva ancora 29,40 franchi sul suo «Metà-prezzo PLUS», ma dato che il suo biglietto ne costava 31,20, voleva ricaricare il credito sulla sua carta. Ma non gli è stato possibile.

Anche il funzionario delle FFS era confuso

Il funzionario dietro lo sportello gli ha quindi spiegato che ciò che intendeva fare gli sarebbe stato possibile solo una volta esaurito il vecchio credito. In altre parole, Fierz avrebbe dovuto trovare esattamente un biglietto che costava 29,40 franchi, ossia un'impresa impossibile.

Anche l'addetto delle FFS era comunque stupito e ha quindi contattato la sede centrale di Berna per avere informazioni. La risposta è stata che erano a conoscenza del problema, ma che non erano ancora in grado di risolverlo. Quindi è stato consigliato a Fierz di riprovarci tra qualche mese.

Anche Alliance Swisspass, responsabile del «Metà-prezzo PLUS», ha dichiarato al Tagesanzeiger che sapeva del problema. «Stiamo lavorando intensamente per trovare una soluzione». Si tratta di «difficoltà iniziali» e si prevede che «l'obiettivo sarà raggiunto il prima possibile». Ma non è ancora chiaro quando ciò avverrà.

Cancellazione e nuova sottoscrizione

Le FFS hanno comunque trovato una soluzione per Lukas Fierz: il suo vecchio abbonamento «Metà-prezzo PLUS» è stato annullato e gli verrà rimborsato l'importo che gli era rimasto sulla carta. Così l'ex consigliere nazionale può acquistare un nuovo abbonamento.

Fierz non riesce però a credere che le FFS e Alliance Swisspass non abbiano scoperto il problema prima del lancio. «Ho messo sul tavolo 1.500 franchi per acquistare il nuovo ‹Metà-prezzo PLUS›, ma le FFS non accettano i soldi».