Le FFS vendono gli orologi delle stazioni in disuso, ecco a quanto

Nessuna stazione ferroviaria svizzera è completa senza l'orologio della stazione FFS di Hans Hilfiker. Nella foto, lo si vede accanto alla sede centrale delle FFS, vicino alla stazione di Berna-Wankdorf (foto d'archivio). sda

Per molti passeggeri, l'orologio della stazione delle FFS è quello più importante durante il tragitto verso il lavoro. Ora sarà possibile acquistare un esemplare di questo iconico oggetto di design anche per la propria casa al «prezzo stracciato» di circa 2'500 franchi.

Philipp Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te L'orologio delle Ferrovie Federali Svizzere è diventato un must per gli appassionati di design.

Dalla sua introduzione nel 1944, migliaia di versioni hanno ornato tutte le stazioni delle FFS.

L'ex regia federale vende degli esemplari originali in disuso al prezzo di circa 2'500 franchi. Mostra di più

Chiunque utilizzi le Ferrovie Federali Svizzere conosce, consapevolmente o meno, l'orologio della stazione delle FFS. Quasi 5'000 esemplari prodotti dalla Moser-Baer AG di Sumiswald sono appesi nelle stazioni ferroviarie di tutto il Paese.

Da quella che probabilmente è la più piccola del Paese, Saas, fino alla più grande, Zurigo, il quadrante disadorno e minimalista indica chiaramente ai viaggiatori l'ora corrente.

L'orologio della stazione è ormai un simbolo svizzero come il Cervino, il Palazzo federale di Berna o il Castello di Chillon sul Lago di Ginevra. È stato progettato dall'ingegnere e designer svizzero Hans Hilfiker nel 1944, nel bel mezzo dei tumulti della Seconda Guerra Mondiale.

Il quadrante con linee nere, senza numeri e con una lancetta dei secondi rossa a forma di paletta è diventato da tempo un marchio di fabbrica del gruppo ferroviario.

Questo classico senza tempo del design industriale ha varcato i confini nazionali per approdare al Design Museum di Londra e al Museum of Modern Art di New York, dove incarna le virtù svizzere di precisione, indistruttibilità e semplicità.

Anche Apple ha utilizzato il design

L'orologio di Hilfiker ha suscitato la curiosità del reparto design di Apple. L'eleganza del classico svizzero li ha conquistati a tal punto che nel 2012 le sue sembianze sono state rapidamente utilizzate come indicazione dell'ora su iPhone e iPad senza l'autorizzazione del titolare del copyright.

L'azienda statunitense non si è dimostrata altrettanto seria nel concedere in licenza il design protetto. Le FFS hanno intrapreso un'azione legale contro la copia del design. Alla fine Apple ha pagato all'ex regia una tassa di licenza di circa 20 milioni di franchi.

L'orologio da stazione in casa propria

Gli orologi da stazione FFS a grandezza naturale sono diventati un pezzo d'arredamento molto ambito dai privati. La piattaforma FFS Resale dell'azienda offre di tanto in tanto alcuni esemplari restaurati.

Secondo le FFS, provengono da piccole stazioni ferroviarie che sono state chiuse. E la maggior parte degli orologi è stata utilizzata per diversi decenni ed è stata completamente revisionata dal punto di vista tecnico prima di essere messa in vendita.

Tuttavia non è facile ottenere uno di questi oggetti. Al momento la gamma è completamente esaurita. Come dichiarato dalle FFS, queste informeranno gli interessati sulle possibili date di consegna su richiesta. L'orologio da collezione costa circa 2'500 franchi.