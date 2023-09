Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Al più tardi alla fine della pandemia, l'home office è diventato un elemento consolidato della vita quotidiana in Svizzera. Le grandi aziende vendono o ristrutturano gli uffici. Tuttavia, i posti vacanti sono però più bassi rispetto a prima della crisi sanitaria dovuta al Covid. Perché?

Hai fretta? blue News riassume per te Dall'obbligo del telelavoro legato alla crisi del Covid all'inizio del 2021, questa forma di lavoro è diventata parte integrante della vita quotidiana degli impiegati del nostro Paese.

Le grandi aziende reagiscono agli uffici vuoti, vendendo o riorganizzando gli spazi.

Tuttavia, contrariamente alle aspettative, il numero di uffici vuoti in Svizzera sta diminuendo invece di aumentare.

Le possibili ragioni sono l'aumento dell'occupazione o la digitalizzazione, ad esempio nel settore sanitario o industriale, che probabilmente richiederà più spazio per gli uffici. Mostra di più

In Svizzera i dipendenti sono meno disposti a fare a meno di lavorare da casa. Secondo il «Blick», sulla base di un proprio sondaggio tra le aziende, la necessità di spazi per uffici sta diminuendo in molte grandi imprese.

Donato Scognamiglio, responsabile in pensione della società di consulenza immobiliare Iazi, è d'accordo: «L'home office è arrivato per restare», dice il 53enne al Blick. In molti luoghi, i dipendenti non vogliono tornare in ufficio nemmeno dopo la pandemia. A causa della carenza di lavoratori qualificati, i dipendenti hanno il coltello dalla parte del manico quando si tratta di richiedere la possibilità di fare telelavoro, afferma Scognamiglio.

Il grande crollo della domanda sul mercato degli uffici in Svizzera non si è concretizzato. Secondo Scognamiglio, i fornitori locali di spazi per uffici dovrebbero comunque prepararsi, perché il momento della verità deve ancora arrivare.

AXA, Helsana o PostFinance riducono gli spazi d'ufficio

Stando al «Blick», uno sviluppo simile è già evidente nel settore assicurativo. Secondo un sondaggio interno di AXA Insurance, i dipendenti vogliono recarsi in ufficio solo due giorni alla settimana. Secondo la compagnia assicurativa, questo è già il caso oggi. Di conseguenza, gli edifici rimarrebbero in gran parte vuoti nei giorni feriali meno frequentati.

Poiché i posti vacanti non hanno senso né dal punto di vista economico né da quello ecologico, il gruppo chiuderà singoli edifici per uffici a Zurigo e Winterthur entro il 2024. In altre sedi, lo spazio ai piani sarà ridotto. In totale, gli uffici saranno ridotti del 20%, scrive AXA.

La concorrenza ha piani simili: Allianz ha in programma di ridurre la superficie degli uffici della sede centrale di Wallisellen fino al 20% nei prossimi uno o due anni. Helsana ha già iniziato a ridurre i propri uffici alcuni anni fa. Entro la fine del 2024, sparirà un ulteriore 15%.

Secondo il «Blick», anche PostFinance vuole cedere un altro 5% entro il 2024 dopo il 15% degli ultimi anni. A tal fine, il fornitore di servizi finanziari ha aperto due centri di co-working in posizione centrale a Berna e Oerlikon. In questo modo, segue le orme della sua società madre, la Posta Svizzera, che vuole ridurre di un quinto i suoi uffici e riorganizzare i dipendenti in hub regionali.