Le biciclette stipate nel furgone. Keystone

Le guardie di confine hanno fermato venerdì scorso a Basilea un furgone contenente dieci biciclette elettriche, presumibilmente rubate. Alcune di queste erano ancora bloccate, mentre in altri casi il lucchetto era stato forzato.

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Verso le 2.40 del mattino, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), una pattuglia mobile ha fermato il veicolo.

Le targhe svizzere sono risultate false: secondo il libretto di circolazione il mezzo è infatti immatricolato in Polonia. Pure l'autista 44enne e il suo passeggero 39enne sono cittadini polacchi.

A bordo del furgone, oltre alle biciclette, è stato trovato anche un generatore di interferenze. Il presunto bottino e i due sospetti ladri, conclude la nota, sono stati consegnati alla polizia cantonale di Basilea Città.