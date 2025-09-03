A Losanna sono scoppiati forti disordini. Keystone/Cyril Zingaro

I disordini scoppiati a Losanna in seguito alla morte di un 17enne non sono più solo una questione svizzera. I media internazionali parlano di «zona di guerra», di un «calderone di violenza» e sono sorpresi dalla violenza scoppiata nel Paese che dovrebbe essere pacifico.

Agence France-Presse, Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Più di una settimana fa sono scoppiati disordini a Losanna in seguito alla morte di un 17enne durante un inseguimento della polizia.

I media internazionali parlano di «zona di guerra» e «rivolte di migranti».

L'escalation a Losanna viene riportata anche in Germania, India e Cina. Mostra di più

I violenti disordini di Losanna in seguito alla morte del 17enne Marvin M. hanno attirato l'attenzione internazionale.

Mentre in Svizzera si discute di violenza della polizia e di razzismo, la stampa estera dipinge un quadro di caos e di escalation in una città che prima era considerata pacifica.

Il britannico «Daily Mail» parla di un «calderone di odio, rivolte e disordini politici».

Losanna, per anni «tranquilla vicina d'Europa», è diventata improvvisamente il centro delle cronache internazionali. Un giornalista del foglio inglese si è persino recato nella città e ha parlato con la famiglia del defunto.

La madre respinge fermamente le accuse rivolte al figlio: «Mio figlio non era un ladro di scooter. Non era un bandito, non era conosciuto dalla polizia».

Due giorni di scontri

Altri media hanno ripreso immagini simili.

Il quotidiano tedesco «Bild» descrive la città romanda come un «campo di battaglia» dopo il tramonto.

Il britannico «Sun» parla addirittura di una «zona di guerra» in cui volano pietre e molotov, mentre la polizia risponde con cannoni ad acqua.

Domenica mattina presto, una settimana fa, l'adolescente ha perso il controllo mentre fuggiva dalla polizia su uno scooter rubato ed è rimasto ucciso nell'incidente.

Lo stesso giorno, di sera, alcuni giovani si sono radunati sul luogo dei fatti, hanno eretto barricate, incendiato container e lanciato fuochi d'artificio contro la polizia.

Le forze dell'ordine hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni e sette persone sono state arrestate. In seguito, la situazione è rimasta per lo più calma, probabilmente anche grazie all'aumento della presenza della polizia.