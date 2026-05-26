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Media Le Temps guarda all'estero, arriva l'edizione digitale per la Francia

SDA

26.5.2026 - 17:02

Le Temps vuole avere un respiro sovraregionale.
Le Temps vuole avere un respiro sovraregionale.
Keystone

Le Temps guarda ai lettori francesi: il quotidiano ginevrino lancia un'edizione digitale rivolta al pubblico dell'esagono. Offrirà «uno sguardo indipendente, sfumato e analitico sull'attualità francese e internazionale», precisa l'editore in un comunicato odierno.

Keystone-SDA

26.05.2026, 17:02

26.05.2026, 17:06

«Fedele ai propri principi di rigore, indipendenza editoriale e pluralismo, la testata intende proporre una lettura articolata, approfondita e affidabile dell'attualità, pensata per il pubblico francese», si legge nella nota.

L'espansione è guidata dal corrispondente del giornale a Parigi, Paul Ackermann, e si svilupperà nei prossimi mesi. L'ambizione è quella di «convincere e soddisfare i lettori francesi proponendo inchieste, analisi, format esplicativi, interviste e opinioni».

L'espansione geografica rappresenta una novità assoluta per Le Temps, giornale con sede a Ginevra nato nel 1998 dalla fusione dei quotidiani Le Journal de Genève, La Gazette de Lausanne e Le Nouveau Quotidien. La testata, che ha un organico di circa un centinaio di giornalisti, è dal 2021 proprietà di Aventinus, una fondazione il cui scopo è mantenere una stampa autonoma nella Svizzera romanda.

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