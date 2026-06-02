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48 milioni di visite Le visite al portale Swissinfo sono cresciute del 10% nel 2025

SDA

2.6.2026 - 18:40

La direttrice di SWI Swissinfo Larissa Bieler. (Foto d'archivio)
La direttrice di SWI Swissinfo Larissa Bieler. (Foto d'archivio)
Keystone

Il portale internazionale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) SWI Swissinfo.ch ha registrato nel 2025 una crescita della copertura di oltre il 10%, registrando circa 48 milioni di visite da tutto il mondo. Lo si legge nel rapporto annuale pubblicato.

Keystone-SDA

02.06.2026, 18:40

02.06.2026, 18:46

Circa il 70% di tutte le consultazioni arriva dall'estero e i contenuto sono stati letti in 195 nazioni diverse. Gli utenti unici sono invece quasi 37 milioni.

Tra il 2023 e il 2024 il numero di visite era leggermente calato da 45 a 44 milioni. Il portale aveva invece fatto registrare il boom nel triennio pandemico (dal 2020 al 2022), passando da una trentina di milioni di visite a oltre 60 milioni.

Gli articoli di Swissinfo sono stati citati 3'544 volte in 60 Paesi e in 49 lingue. La piattaforma ha quale scopo presentare a un pubblico internazionale argomenti legati alla politica, all'economia e alla società svizzera. Inoltre rappresenta a suo dire un legame importante con il Paese natale per gli 838 mila cittadini elvetici all'estero.

Per la direttrice Larissa Bieler la missione di Swissinfo è di «contribuire alla visibilità e alla comprensione della Svizzera sul piano internazionale». Bieler sostiene infatti che la Confederazione è molto presente nel mondo, ma è raramente compresa a fondo.

Dal 1935 Swissinfo (allora Radio Svizzera Internazionale) adempie un mandato per conto della Confederazione per il giornalismo internazionale.

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