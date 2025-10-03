La legge che vieta Hamas è stata approvata dal parlamento nel dicembre 2024. Keystone

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato i primi procedimenti penali in relazione alla legge che vieta Hamas e le organizzazioni affiliate, entrata in vigore a maggio. Lo ha comunicato la stessa procura federale oggi.

Keystone-SDA SDA

È ancora troppo presto per presentare un bilancio concreto, scrive l'MPC in una nota: per il momento è solo possibile indicare che attività in questo senso sono in corso.

La legge è stata elaborata dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023, dove sono morte quasi 1200 persone e sono stati rapiti molti ostaggi.

Essa fornisce alle autorità elvetiche gli strumenti necessari per intervenire contro eventuali attività di Hamas o azioni di sostegno all'organizzazione in Svizzera.

Agevola inoltre l'emanazione di misure preventive di polizia, quali i divieti d'entrata o le espulsioni, nonché l'assunzione di prove nei procedimenti penali contro eventuali attività di Hamas. Rende anche più difficile per l'organizzazione islamica utilizzare la Confederazione come crocevia finanziario.