  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera La Procura federale avvia i procedimenti per la legge sul divieto di Hamas

SDA

3.10.2025 - 15:04

La legge che vieta Hamas è stata approvata dal parlamento nel dicembre 2024.
La legge che vieta Hamas è stata approvata dal parlamento nel dicembre 2024.
Keystone

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato i primi procedimenti penali in relazione alla legge che vieta Hamas e le organizzazioni affiliate, entrata in vigore a maggio. Lo ha comunicato la stessa procura federale oggi.

Keystone-SDA

03.10.2025, 15:04

03.10.2025, 15:07

È ancora troppo presto per presentare un bilancio concreto, scrive l'MPC in una nota: per il momento è solo possibile indicare che attività in questo senso sono in corso.

La legge è stata elaborata dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023, dove sono morte quasi 1200 persone e sono stati rapiti molti ostaggi.

Essa fornisce alle autorità elvetiche gli strumenti necessari per intervenire contro eventuali attività di Hamas o azioni di sostegno all'organizzazione in Svizzera.

Agevola inoltre l'emanazione di misure preventive di polizia, quali i divieti d'entrata o le espulsioni, nonché l'assunzione di prove nei procedimenti penali contro eventuali attività di Hamas. Rende anche più difficile per l'organizzazione islamica utilizzare la Confederazione come crocevia finanziario.

I più letti

Tra inflazione e benzina, Mosca paga a caro prezzo la guerra: «Il fronte è fermo»
Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»
Dopo il brutale scontro in campo Steffen ha trascorso due giorni in terapia intensiva
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro

Altre notizie

Grigioni. Caccia alta, uccisi 3'500 cervi

GrigioniCaccia alta, uccisi 3'500 cervi

Svizzera. L'esercito vuole comprare sistemi di difesa contro i piccoli droni

SvizzeraL'esercito vuole comprare sistemi di difesa contro i piccoli droni

Berna - Vaticano. Karin Keller-Sutter incontra Papa Leone XIV: «Buoni e fruttuosi rapporti bilaterali»

Berna - VaticanoKarin Keller-Sutter incontra Papa Leone XIV: «Buoni e fruttuosi rapporti bilaterali»