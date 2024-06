Legge sull'energia verso un chiaro «sì», nulla da fare per le iniziative sulle casse malati

Immagine d'illustrazione sda

Si va verso una chiara approvazione della legge sull'energia. Le proiezioni dell'istituto demoscopico gfs.bern danno il «sì» per vincente. La stessa fonte dà invece come bocciate l'iniziativa del Centro per un freno ai costi e quella del PS per premi meno onerosi. I tre quarti degli svizzeri infine direbbero «no» all'iniziativa «Per la libertà e l'integrità fisica», che mira a eliminare qualsiasi obbligo di vaccinazione.

Keystone-ATS / sam Sara Matasci