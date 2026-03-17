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In febbraio Leggero aumento dei soggiorni illegali in Svizzera, la maggior parte dei casi in Ticino

SDA

17.3.2026 - 10:56

I soggiorni irregolari in Svizzera sono passati da 812 in gennaio a 843 in febbraio (foto simbolica)
I soggiorni irregolari in Svizzera sono passati da 812 in gennaio a 843 in febbraio (foto simbolica)
Keystone

I soggiorni irregolari sono leggermente aumenti in Svizzera in febbraio: nel secondo mese dell'anno l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ne ha registrati 843, contro gli 812 del mese di gennaio.

Keystone-SDA

17.03.2026, 10:56

17.03.2026, 11:16

La maggior parte dei casi – 456 – è stata nuovamente rilevata in Ticino, dove in gennaio ne erano stati segnalati 392.

Nel mese in rassegna a livello nazionale le cifre restano allo stesso livello rispetto al medesimo periodo del 2025, sottolinea l'UDSC, aggiungendo che tra i migranti entrati in Svizzera in modo irregolare a febbraio, i cittadini afghani sono stati i più rappresentati.

L'UDSC rileva invece una riduzione dei casi di sospetta attività di passatore: dai 15 di gennaio si è passati a 12 in febbraio. Il numero è in calo anche su base annua: nel secondo mese del 2025 erano stati registrati 15 casi.

Infine, nel febbraio 2026 sono state effettuate 129 consegne di persone alle autorità estere contro le 98 di gennaio. L'UDSC rileva tuttavia che la cifra di febbraio 2026 è inferiore a quella dell'anno scorso (157).

L'UDSC ricorda che l'analisi della situazione migratoria generale in Svizzera è principalmente di competenza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). «L'UDSC intrattiene intensi scambi con le autorità partner svizzere ed estere nonché con la SEM, al fine di poter reagire tempestivamente ai cambiamenti della situazione».

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