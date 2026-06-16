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Ginevra o Évian? Fox News, canale preferito da Trump, fa una figuraccia: all'improvviso la Francia si ritrova in Svizzera

Sven Ziegler

16.6.2026

I leader del G7 posano per una foto del vertice.
I leader del G7 posano per una foto del vertice.
KEYSTONE

Mentre i capi di Stato e di governo dei paesi del G7 discutono a Évian, sul Lago di Ginevra, delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, proprio l’emittente vicina a Trump, Fox News, commette un errore geografico.

16.06.2026, 15:51

16.06.2026, 15:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Fox News ha erroneamente scritto su X che il vertice del G7 ha luogo a Ginevra.
  • In realtà, i capi di Stato e di governo si riuniscono a Évian, in Francia, sul Lago Lemano.
  • L’errore suscita scherno, poiché contemporaneamente si specula su possibili colloqui con l’Iran in Svizzera.
Mostra di più

In realtà, al vertice del G7 di Évian sono al centro dell’attenzione le grandi crisi mondiali. I capi di Stato e di governo discutono della guerra in Ucraina, del conflitto in Medio Oriente e dell’economia mondiale.

Ma sul web è proprio un post di Fox News ad attirare l’attenzione.

Il media conservatore statunitense prediletto dall'attuale inquilino della Casa Bianca, ha pubblicato su X una foto di gruppo dei partecipanti al vertice, commentando: «I leader del G7 si riuniscono a Ginevra mentre il vertice ha ufficialmente inizio.»

Il problema: il vertice non si tiene affatto a Ginevra.

Il paese ospitante dell’incontro è la Francia. La sede è Évian-les-Bains, sulla sponda meridionale del Lago Lemano.

La città dista solo pochi chilometri da Ginevra, ma appartiene chiaramente alla Francia.

La Svizzera svolge un ruolo importante nell’accordo con l’Iran

L’errore è particolarmente degno di nota perché la Svizzera sta effettivamente svolgendo un ruolo importante nei negoziati internazionali.

Per venerdì è prevista la firma di un accordo quadro tra gli Stati Uniti e l’Iran. Inoltre, diversi media riferiscono che, oltre a Ginevra, si sta discutendo anche del Bürgenstock come possibile sede dell’evento.

Fox News ha quindi probabilmente confuso due diversi scenari della diplomazia internazionale.

Medio Oriente. L'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran sarà firmato al Bürgenstock

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Il servizio si è diffuso rapidamente sui social network. Gli utenti hanno ironizzato sull’errore, sottolineando che Évian, pur trovandosi sul Lago Lemano, non appartiene affatto alla Svizzera.

Mentre Donald Trump discute a Évian con gli altri capi di Stato del G7 di Ucraina, Russia e Iran, a Fox News sarebbe il caso di studiare di nuovo la cartina mondiale con un po’ più di attenzione.

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