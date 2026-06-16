I leader del G7 posano per una foto del vertice.
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Mentre i capi di Stato e di governo dei paesi del G7 discutono a Évian, sul Lago di Ginevra, delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, proprio l’emittente vicina a Trump, Fox News, commette un errore geografico.
In realtà, al vertice del G7 di Évian sono al centro dell’attenzione le grandi crisi mondiali. I capi di Stato e di governo discutono della guerra in Ucraina, del conflitto in Medio Oriente e dell’economia mondiale.
Ma sul web è proprio un post di Fox News ad attirare l’attenzione.
Il media conservatore statunitense prediletto dall'attuale inquilino della Casa Bianca, ha pubblicato su X una foto di gruppo dei partecipanti al vertice, commentando: «I leader del G7 si riuniscono a Ginevra mentre il vertice ha ufficialmente inizio.»
NOW: G7 leaders gather in Geneva as the summit officially gets underway.— Fox News (@FoxNews) June 16, 2026
President Trump's Iran peace deal has been a major focus of discussions so far, as world leaders also address efforts to end Russia's war in Ukraine and challenges facing the global economy. pic.twitter.com/90DLvkS2sr
Il problema: il vertice non si tiene affatto a Ginevra.
Il paese ospitante dell’incontro è la Francia. La sede è Évian-les-Bains, sulla sponda meridionale del Lago Lemano.
La città dista solo pochi chilometri da Ginevra, ma appartiene chiaramente alla Francia.
L’errore è particolarmente degno di nota perché la Svizzera sta effettivamente svolgendo un ruolo importante nei negoziati internazionali.
Per venerdì è prevista la firma di un accordo quadro tra gli Stati Uniti e l’Iran. Inoltre, diversi media riferiscono che, oltre a Ginevra, si sta discutendo anche del Bürgenstock come possibile sede dell’evento.
Fox News ha quindi probabilmente confuso due diversi scenari della diplomazia internazionale.
Il servizio si è diffuso rapidamente sui social network. Gli utenti hanno ironizzato sull’errore, sottolineando che Évian, pur trovandosi sul Lago Lemano, non appartiene affatto alla Svizzera.
Mentre Donald Trump discute a Évian con gli altri capi di Stato del G7 di Ucraina, Russia e Iran, a Fox News sarebbe il caso di studiare di nuovo la cartina mondiale con un po’ più di attenzione.