La Polizia cantonale ricostruisce le drammatiche ore tra Faido e Leontica: il 59enne avrebbe attirato gli agenti nell’edificio prima di far esplodere l’ordigno, mentre una seconda carica da due chili è stata trovata inesplosa.

Hai fretta? blue News riassume per te L’esplosione di Leontica sarebbe stata una trappola preparata dal 59enne per attirare gli agenti intervenuti dopo alcuni colpi di pistola.

La vicenda era iniziata con il femminicidio di Faido, dove l’ex moglie dell’uomo era stata trovata senza vita nei giardini dell’ospedale.

Durante l’irruzione, due poliziotti furono sbalzati fuori dall’edificio, uno rimase sotto le macerie e altri due restarono intrappolati tra le fiamme.

Nella casa è stata scoperta anche una seconda carica inesplosa con circa due chili di esplosivo, che avrebbe potuto aggravare il bilancio. Riepilogo creato con

L’esplosione avvenuta a Leontica sarebbe stata parte di una trappola preparata contro la polizia.

È quanto emerso durante la conferenza stampa organizzata alla Centrale comune d’allarme di Bellinzona - riportata, fra gli altri, dal «Corriere del Ticino» - dove la Polizia cantonale ha ricostruito le ore drammatiche tra il femminicidio di Faido e la morte del 59enne nell’abitazione del fratello.

La vicenda era iniziata giovedì sera alle 20.10, quando una donna era stata trovata uccisa nei giardini dell’ospedale di Faido.

Le immagini della videosorveglianza hanno confermato che la vittima aveva trascorso almeno un’ora con l’ex marito. La visita dell’uomo non era prevista e nessuno avrebbe sentito spari. Per la polizia, non si può quindi escludere l’impiego di un’arma silenziata.

Subito dopo il delitto erano partite le ricerche del 59enne. Nella notte erano stati controllati una decina di edifici legati all’uomo, ma non la proprietà del fratello a Leontica, dove si sarebbe poi consumato l’ultimo atto della tragedia.

Una terza persona, considerata potenzialmente in pericolo per la sua vicinanza alla vittima o al fuggitivo, era stata messa sotto protezione già giovedì notte.

L’irruzione e la detonazione

Nel pomeriggio di venerdì, il veicolo del sospettato era stato trovato nascosto nel bosco vicino a Leontica. Intorno alle 19, la segnalazione di colpi di pistola provenienti da una casa del nucleo aveva fatto scattare l’intervento del Reparto interventi speciali.

Sei agenti si erano avvicinati all’edificio: uno era rimasto all’esterno, mentre cinque erano entrati. Poco dopo avevano udito tre rumori metallici, seguiti dall’esplosione.

Due poliziotti erano stati sbalzati fuori, uno era rimasto sotto le macerie e altri due erano rimasti intrappolati in una stanza mentre le fiamme iniziavano a propagarsi.

«Ci sono voluti dieci lunghi minuti per estrarli», ha spiegato il capitano Andrea Cucchiaro. In quei momenti, gli agenti non sapevano ancora se il 59enne fosse vivo e potesse colpire di nuovo.

«Nessuno si è risparmiato», ha aggiunto, elogiando il lavoro delle unità coinvolte.

«Era una trappola»

Per gli inquirenti, gli spari avrebbero avuto uno scopo preciso: attirare la polizia all’interno della casa.

«Si trattava di una trappola. I colpi sono stati esplosi per attirare gli agenti», ha dichiarato Cucchiaro.

Durante la bonifica è stata trovata anche una seconda carica inesplosa, composta da circa due chili di esplosivo, un cordone detonante e un detonatore elettrico. La sua esplosione avrebbe potuto rendere il bilancio molto più grave.

La Polizia cantonale ha precisato che non sono emersi elementi tali da far pensare a un pericolo indiscriminato per la popolazione. Per questo non sono state diffuse allerte generali.

Il 59enne era noto alle autorità, ma non per reati violenti. Secondo la polizia, non vi erano indicazioni che volesse colpire casualmente altre persone.