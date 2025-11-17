L'esercito pensava che gli errori burocratici non fossero ammessi. Keystone

Un errore di battitura e un contratto milionario per l'esercito è andato perso. Ora il Tribunale amministrativo federale blocca Armasuisse e ordina una nuova valutazione.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Una casella spuntata in modo errato su un modulo d'offerta è inizialmente costata alla Flaigg AG l'appalto multimilionario per i contenitori di grasso e olio dell'esercito.

Il committente dell'esercito Armasuisse ha escluso l'azienda nonostante avesse immediatamente fatto notare l'evidente errore e ha assegnato il contratto alla Sig Sauer.

Il Tribunale amministrativo federale ha ora annullato la decisione: l'esclusione era «eccessivamente formalistica» e l'offerta di Flaigg doveva essere riesaminata. Mostra di più

Un semplice clic del mouse è quasi costato un contratto milionario. Quando nella primavera del 2025 Armasuisse ha cercato un produttore di contenitori per grasso e olio per l'esercito, l'azienda basilese Flaigg AG ha presentato l'offerta più vantaggiosa.

Ma nei documenti è stato commesso un errore cruciale: alla domanda se Flaigg accettasse le condizioni contrattuali dell'esercito è stato spuntato «No».

Flaigg si è accorta immediatamente dell'errore dichiarando che avrebbe accettato il contratto in toto, ma Armasuisse è rimasta ostinata: un «no» è un «no», hanno detto, aggiungendo che le regole erano formulate chiaramente.

Chiunque avesse crociato la casella sbagliata ne avrebbe subito le conseguenze. Non c'era alcuna disposizione per le domande, soprattutto in una procedura che richiede assoluta parità di trattamento.

E così, l'appalto del valore di quasi due milioni di franchi è stato assegnato alla Sig Sauer, azienda tradizionale di Sciaffusa, e non alla concorrente basilese.

Un errore molto riconoscibile

Flaigg non era disposta ad accettare il fatto che una croce inavvertitamente posizionata potesse rovinare un'offerta economicamente vantaggiosa. L'azienda ha intentato una causa, che è stata accolta con favore dal Tribunale amministrativo federale.

I giudici hanno mostrato scarsa comprensione per il fatto che un singolo campo del modulo debba pesare più della sostanza dell'intera offerta.

Secondo il tribunale, chi presenta un dossier favorevole e comprensibile e allo stesso tempo rifiuta deliberatamente il nucleo del contratto non può essere squalificato.

Secondo i giudici, l'errore avrebbe dovuto essere riconoscibile per Armasuisse e una breve indagine sarebbe stata ovvia.

L'aggiudicazione è stata annullata

La sentenza afferma chiaramente che tale indagine era «ovvia», anche perché il presunto difetto avrebbe potuto essere corretto «molto facilmente, rapidamente e in tempo utile».

La decisione dell'autorità è stata quindi «eccessivamente formalistica», cioè più severa di quanto oggettivamente richiesto.

La sentenza annulla l'aggiudicazione e rinvia il caso ad Armasuisse. L'ufficio federale deve ora prendere una nuova decisione ed esaminare effettivamente l'offerta di Flaigg, invece di scartarla per un cavillo.

La sentenza può ancora essere impugnata presso il Tribunale federale.

L'amministratore delegato di Flaigg non ha voluto commentare la sentenza quando è stato interpellato da blue News.