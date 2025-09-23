Alla conferenza stampa, la Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider fornisce informazioni sul nuovo aumento dei premi delle casse malati. KEYSTONE

I premi delle casse malati aumenteranno in media del 4,4%, raggiungendo i 393,30 franchi al mese nel 2026. L'esperto di Comparis Felix Schneuwly spiega perché e dove gli assicurati possono intervenire per ridurre i costi.

Jenny Keller Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te I premi aumentano a causa dell'inflazione, dei progressi della medicina e delle nuove prestazioni dell'assicurazione di base.

Le operazioni non necessarie e le duplicazioni sono un ulteriore onere per il sistema.

Gli assicurati possono risparmiare cambiando cassa malati, scegliendo la giusta franchigia e modelli alternativi a seconda della loro situazione di salute.

I modelli con medico di famiglia e Multimed sono particolarmente vantaggiosi se i trattamenti sono coordinati.

Secondo l'esperto di Comparis Felix Schneuwly, si potrebbero evitare grandi balzi dei premi, ma le riduzioni delle riserve imposte politicamente provocano ripetutamente degli shock. Mostra di più

I premi delle assicurazioni sanitarie sono di nuovo in forte aumento. Alla conferenza stampa di martedì pomeriggio, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ne ha spiegato i motivi.

Cosa c'è dietro l'aumento dei costi e come possono proteggersi gli assicurati? Felix Schneuwly, esperto di assicurazione sanitaria presso Comparis, analizza la situazione in un'intervista a blue News.

Perché i premi delle casse malati aumentano ogni anno?

Felix Schneuwly: le ragioni principali sono tre. Un fattore eccezionale è l'inflazione ritardata. A differenza del distributore di benzina, dove gli aumenti dei prezzi si fanno sentire immediatamente quando il prezzo del petrolio aumenta, l'inflazione nel settore sanitario ha un effetto ritardato. Gli aumenti dei costi degli ultimi anni si riflettono solo ora sui premi.

La seconda ragione non è nuova, ma è stata osservata per decenni: consumiamo sempre più medicine perché la medicina può fare sempre di più. In passato, anche fino a pochi anni fa, si era quasi certi di morire a causa di alcuni tipi di cancro. Oggi si sopravvive grazie a trattamenti altamente sviluppati, ma anche costosi.

Un'altra novità post-Covid è che soprattutto le persone più giovani sono più propense a recarsi dal medico con sintomi diffusi. È necessario effettuare accertamenti, che hanno un costo. Anche i problemi di salute mentale sono aumentati.

Il terzo fattore è il cosiddetto «catalogo delle prestazioni» nell'assicurazione di base. Sebbene non esista un elenco positivo definitivo, vengono costantemente aggiunti nuovi trattamenti, ad esempio la psicoterapia da parte di psicologi o le iniezioni per perdere peso. Anche le voci più piccole si aggiungono, come la podologia.

Tuttavia, una sentenza del Tribunale federale sulla cosiddetta assistenza ai parenti è particolarmente significativa: i parenti che prima fornivano assistenza gratuita possono ora essere assunti da un'organizzazione Spitex e addebitare alcuni servizi di assistenza di base alla cassa malati.

Quali costi evitabili gravano sul sistema?

Felix Schneuwly: soprattutto le operazioni inutili o i doppi trattamenti. Ciò è dovuto agli incentivi sbagliati del sistema: oggi viene rimborsata soprattutto la quantità, ossia più radiografie, un'altra risonanza magnetica, ulteriori indagini, anche se non sono assolutamente necessarie dal punto di vista medico. Sarebbe più sensato remunerare la qualità piuttosto che la quantità.

Per noi pazienti è difficile però valutare questo aspetto perché non siamo specialisti. Ci affidiamo agli specialisti per prendere le decisioni giuste. Per questo è ancora più importante fare domande critiche e chiedere un secondo parere in caso di dubbio.

Una domanda fondamentale quando si visita un medico dovrebbe essere sempre: cosa succede se non faccio nulla? Anche questa opzione dovrebbe essere presa in considerazione.

Allo stesso tempo, non bisogna correre subito dal medico per ogni piccolo sintomo, ma nemmeno aspettare troppo. Entrambe le cose possono danneggiare il sistema sanitario e voi stessi.

blue News: c'è anche una tendenza da parte dei pazienti di richiedere ulteriori esami semplicemente per «andare sul sicuro»?

Felix Schneuwly: sì, i medici di base lo vedono molto spesso. Le sempre maggiori possibilità tecnologiche rafforzano questa tendenza: molte persone vogliono la certezza assoluta e preferiscono fare più esami, anche se non c'è quasi nessun rischio medico.

blue News: e se il personale medico rifiuta un esame, deve garantire che non è stato trascurato nulla?

Felix Schneuwly: esattamente, è qui che entrano in gioco i problemi di responsabilità. Spesso gli esami inutili o discutibili non vengono eseguiti perché qualcuno vuole guadagnarci, ma per motivi di sicurezza. I medici vogliono essere sicuri che nessuno possa accusarli in seguito di aver omesso di fare qualcosa.

Che ruolo hanno gli ospedali e il personale medico nell'aumento della spesa sanitaria?

Felix Schneuwly: è la questione se è nato prima l'uovo o la gallina. Una cosa è chiara: dove ci sono più ospedali e medici, anche i costi sono più alti. Ma la domanda è: c'è più offerta perché c'è più domanda, o la domanda aumenta perché c'è tanta offerta?

In linea di massima, la densità di medici è maggiore nella Svizzera occidentale, dove i cittadini pagano anche premi più elevati. La situazione è simile nelle città: la densità di medici è maggiore rispetto alle regioni rurali, così come i premi.

La novità è che la mobilità è in aumento. Le persone di campagna si recano negli agglomerati urbani per farsi visitare o curare e questo, a sua volta, fa aumentare i costi nelle zone rurali. Si può parlare di effetto «catch-up».

Quali opzioni hanno i consumatori per ridurre i loro premi?

Felix Schneuwly: in linea di principio, ci sono tre semplici leve. Primo: confrontare. A che punto sono con la mia assicurazione sanitaria nell'anno in corso? Sono con un assicuratore a buon mercato o con uno costoso? Se siete già in una compagnia assicurativa a basso costo, il potenziale di risparmio è minore. Ma se siete con una compagnia di assicurazione costosa, potete risparmiare al massimo cambiando compagnia.

In secondo luogo, la scelta della franchigia. La regola generale è: se i miei costi annuali per le prestazioni assicurate sono superiori a 2'000 franchi, vale la pena scegliere la franchigia più bassa di 300 franchi.

Se i costi sono inferiori, la franchigia più alta di 2'500 franchi è l'opzione migliore e consente di risparmiare fino a 1'540 franchi all'anno. Le franchigie medie sono meno interessanti dal punto di vista finanziario, anche se alcuni le scelgono comunque per paura di rischiare troppo.

Terzo: i modelli assicurativi alternativi. Offrono sconti sui premi dal 10 al 25%. Specificano quale debba essere la prima fase di cura: per esempio, chiamare prima la telemedicina, andare dal medico di famiglia o da uno studio associato, o addirittura andare prima in farmacia. In questi modelli non è consentito rivolgersi direttamente a uno specialista o a un ospedale di emergenza per un disturbo minore.

Ciò consente di risparmiare sui costi perché i percorsi di cura sono controllati. Questo potrebbe essere particolarmente interessante per i malati cronici. Ma è proprio questo gruppo che finora è stato sottorappresentato in questi modelli. Molti preferiscono la libera scelta del medico offerta dall'assicurazione standard e pagano premi più alti per questo.

Delle tre opzioni di risparmio - cambio di assicuratore, franchigia, modello assicurativo alternativo - la scelta della franchigia è l'unica che dipende direttamente dallo stato di salute. Le altre due sono indipendenti da questo aspetto.

Molti di questi consigli di risparmio sono noti da anni. Tutti coloro che hanno bisogno di risparmiare non l'hanno già fatto?

Felix Schneuwly: molti assicurati hanno già reagito: circa l'80% ha scelto un modello assicurativo alternativo e anche il numero di assicurati con una franchigia massima è in aumento, soprattutto tra le persone più giovani e in buona salute. Ma una franchigia così alta non ha senso per i malati cronici.

Per contro, il tasso di cambio di assicuratore è inferiore al 10% all'anno. Nei sondaggi, compresi quelli condotti da Comparis, circa il 30% dichiara di voler cambiare compagnia, ma solo un terzo circa lo fa effettivamente.

Io, ad esempio, non sono una persona che cambia sempre. Se la differenza è di soli 20 franchi al mese, la soddisfazione del cliente è importante per me. Dall'introduzione della legge sull'assicurazione malattia, 30 anni fa, ho cambiato personalmente assicuratore cinque volte.

Quali sono i motivi per cui rimane con la sua cassa malati piuttosto che cambiare?

Felix Schneuwly: nei nostri sondaggi, molte persone affermano di essere soddisfatte della propria cassa malati, le prestazioni sono state pagate senza problemi. Questo crea fiducia. Per le assicurazioni questo è un argomento decisivo nella competizione: non conta solo il prezzo, ma anche la fedeltà del cliente. Ecco perché non passano al fornitore più economico.

Un altro motivo è che molti sottovalutano la propria libertà: anche chi è gravemente malato può facilmente cambiare fornitore di assicurazione di base. Ma alcune persone vogliono mantenere l'assicurazione di base e quella complementare presso lo stesso fornitore. Dato che è quasi impossibile cambiare assicurazione complementare, rimangono automaticamente con la loro assicurazione di base.

Quali modelli di risparmio si adattano a quali pazienti?

Felix Schneuwly: i modelli del medico di famiglia sono in realtà i più popolari. Ma si registra sempre più spesso una carenza di medici di base. Per questo motivo le assicurazioni sanitarie offrono ora i cosiddetti modelli multimed. Qui è possibile scegliere il primo punto di riferimento: telemedicina, medico di famiglia, studio medico di gruppo o farmacia.

Il punto chiave è che il trattamento non inizia direttamente con uno specialista o in ospedale. Ciò consente di risparmiare sui costi e allo stesso tempo di migliorare la qualità, perché l'intero trattamento è coordinato.

Questo aspetto è meno rilevante per chi ha l'influenza solo di tanto in tanto. Per i malati cronici o i pazienti oncologici, invece, è fondamentale orientarsi nel complesso sistema sanitario. È molto utile che qualcuno si occupi del coordinamento.

In passato, questo ruolo era tradizionalmente affidato al medico di famiglia, che era disponibile praticamente 24 ore su 24. Oggi non è più così, in parte anche a causa del fatto che il medico di famiglia non è più in grado di fornire assistenza. Anche perché molti medici lavorano a tempo parziale. Il lavoro di squadra diventa quindi sempre più importante.

È rilevante che la sostituzione sia regolamentata, che sia in uno studio di gruppo, attraverso la telemedicina o in un centro ambulatoriale con diversi specialisti. La specializzazione è in aumento e per questo è necessario qualcuno che tenga insieme i fili.

Ciò include anche le soluzioni digitali: se tutti i soggetti coinvolti hanno accesso ai dati del paziente, quest'ultimo non deve raccontare ogni volta la sua storia da zero.

Le famiglie e i malati cronici con costi fissi elevati possono ancora risparmiare da qualche parte?

Felix Schneuwly: in pratica, i figli sono sempre assicurati presso la stessa cassa malati dei genitori. Sarebbe possibile cambiare, ma ciò comporterebbe un po' di lavoro amministrativo in più.

I malati cronici, invece, spesso decidono consapevolmente di non scegliere un modello assicurativo alternativo. Conoscono la loro malattia e gli specialisti che li curano e non vogliono passare ogni volta dal medico di famiglia.

La flessibilità del modello è molto importante in questo caso. Alcune soluzioni digitali facilitano questo aspetto: basta contattare il proprio medico di famiglia per essere indirizzati a uno specialista. Questo è il prezzo del coordinamento: chiunque coordini deve essere informato. Se non sa cosa sta succedendo, non può svolgere il suo compito.

Dobbiamo aspettarci ulteriori aumenti dei premi o c'è qualche prospettiva di sollievo?

Felix Schneuwly: dall'introduzione della legge federale sull’assicurazione malattie, ci sono stati tre aumenti significativi dei premi, e tutti potevano essere evitati. In sostanza, i costi sono in costante aumento e le grandi impennate sono state causate da fattori politici: la riduzione delle riserve. Il principio è semplice, come un conto privato: se si spende più di quanto si guadagna, si svuota il conto.

Questo è esattamente ciò che è successo alle riserve dell'assicurazione sanitaria. A breve termine, i premi sembravano moderati, ma dopo due o tre anni è arrivato lo shock, come abbiamo sperimentato negli ultimi tre anni, con aumenti del 6,6%, 8,7% e 6%.

Ora siamo tornati a circa il 4% e stiamo quindi tornando alla normalità. Con riserve sufficienti, le casse malati potrebbero attenuare le fluttuazioni. In media, sarebbe realistico un aumento annuo di circa il 3%, che sarebbe il caso normale.

Dubito che le riforme politiche riescano a contenere i costi. Finché la medicina farà progressi e la popolazione utilizzerà questi servizi, i costi continueranno a crescere.

I Paesi che hanno ridotto notevolmente la spesa sanitaria - come l'Inghilterra - hanno pagato un prezzo altissimo per questo: lì le persone muoiono in lista d'attesa perché non ricevono la chemioterapia in tempo. Non è certo questa la strada che vogliamo seguire.

Di più sulla cassa malati