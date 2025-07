L'estate in Svizzera si prende una pausa. Lo farà pure in agosto?

Attualmente un'immagine familiare nella Svizzera tedesca: forti piogge. Immagine: blue News

Mentre in molti luoghi d'Europa si suda al sole, la Svizzera, soprattutto al Nord delle Alpi, è bloccata in una situazione climatica fredda e umida. Le prospettive restano autunnali, almeno per ora.

La causa è un sistema di bassa pressione che, ad esempio, ha causato una pioggia unica nel suo genere a Bözberg, nel Canton Argovia, «la pioggia del secolo».

Se si ignora il calendario e ci si limita a osservare il tempo, soprattutto quello che c'ü al Nord delle Alpi, si potrebbe pensare di essere in autunno: temperature inferiori a 20 gradi, rovesci e temporali. Va un poco meglio al sud, dove almeno il sole si vede, anche se il mercurio non sorpassa i 25 gradi.

L'estate, a quanto pare, si sta svolgendo solo fuori dalla Svizzera in questi giorni. A parte Reykjavík, nessun'altra capitale europea era fresca come Berna lunedì.

Il termometro ha misurato 17 gradi nella capitale svizzera ieri pomeriggio. Anche Stoccolma, Oslo e Helsinki sono state significativamente più calde, rispettivamente con 24 e 23 gradi.

E questo nonostante il 23 luglio siano iniziati i cosiddetti «dog days». Tradizionalmente, i dog days, che durano fino al 23 agosto, sono i giorni più caldi dell'anno.

Bassa pressione invece che alta pressione

Il modo migliore per spiegare il motivo per cui al Nord del Paese è così nuvoloso e umido è quello che al momento non abbiamo: un sistema di alta pressione stabile. Il nostro tempo è invece determinato da una bassa pressione e dall'instabilità che ne deriva.

Nel comune argoviese di Bözberg, nel fine settimana è stata registrata una pioggia di 106 millimetri, «una pioggia del secolo». Grandi quantità di precipitazioni sono cadute in un lasso di tempo molto breve - un evento che, secondo l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, MeteoSvizzera, si verifica con una frequenza inferiore a 50-100 anni.

Le prospettive a breve termine non lasciano sperare in un miglioramento: secondo il servizio meteo di MeteoNews, le precipitazioni si attenueranno martedì e il sole sarà molto più presente rispetto a lunedì.

Da metà settimana un numero maggiore di nuvole tornerà a coprire la pianura elvetica, accompagnate da rovesci regolari.

Anche le prime tendenze per la Festa nazionale svizzera e il prossimo fine settimana non lasciano presagire nulla di buono, almeno per coloro che desiderano sole e caldo al Nord delle Alpi.

«C'è una buona probabilità che i fuochi d'artificio naturali sotto forma di tuoni e fulmini accompagnino i giorni festivi», scrive MeteoNews in un post sul blog.

La pausa estiva continua?

È tutto per i giorni di vacanza? «Nel primo terzo di agosto il tempo non dovrebbe essere molto diverso da quello attuale», dice Michael Eichmann di MeteoNews a blue News. In seguito, però, è possibile che le temperature estive tornino a farsi sentire.

Tanto più che diversi modelli meteorologici prevedono ancora un agosto più caldo della media. Al contrario, questo significherebbe che l'estate tornerebbe almeno a partire dal secondo terzo di agosto. «Tuttavia, tali previsioni a lungo termine devono essere trattate con cautela», afferma Eichmann.

Nel 2014 e nel 2021, il clima della seconda metà dell'estate è stato altrettanto variabile. Quattro anni fa, la temperatura è rimasta sotto la media ad agosto rispetto alla media a lungo termine dopo un luglio fresco.

Ma il passato non deve necessariamente ripetersi.