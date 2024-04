L'ex capo del soccorso alpino di Zermatt: «Le allerte vengono disattese e ignorate»

La valanga è caduta nel mezzo del comprensorio sciistico. Screenshot Video

Nonostante gli sforzi di 45 soccorritori, quattro elicotteri e otto cani da ricerca, solo una delle quattro persone rimaste sotto le valanghe che si sono staccate nei pressi di Zermatt è stata tratta viva dalle masse di neve. Ma ora ci si chiede: le vittime sono state negligenti?

phi Philipp Dahm

È il lunedì di Pasqua e molti appassionati di sport invernali sono in giro per il Riffelberg, nei pressi di Zermatt. Sono felici perché il tempo è finalmente cambiato: dopo i temporali e il cielo coperto dei giorni precedenti, il sole è tornato a splendere.

Ma la loro felicità si trasforma improvvisamente in paura e shock: sono da poco passate le 14.00 quando due valanghe si staccano in un'area di rifugio per la fauna selvatica.

Alcuni di loro filmano le masse di neve che scendono lungo il pendio: «Non ho mai visto immagini così drammatiche direttamente da bordo pista», racconta Anjan Truffer, responsabile del soccorso alpino di Zermatt, in un'intervista al «Walliser Boten».

Sono diversi i turisti che vedono con i loro occhi una delle valanghe investire un gruppo di freerider. E questo, inizialmente, è un problema perché le dichiarazioni sono tante e diverse, tanto da rendere più difficile il lavoro dei soccorritori: «Per molto tempo non abbiamo saputo quante persone fossero rimaste sepolte sotto la neve», spiega Truffer.

«Condizioni molto difficili per i soccorritori»

Anche il terreno ha causato molti problemi. «La valanga è scesa direttamente nel bosco, quindi il terreno era molto sconnesso e le condizioni molto difficili per i soccorritori», spiega Truffer. Sono state 45 le persone che hanno cercato febbrilmente le persone rimaste sepolte, aiutate da ben quattro elicotteri e da otto cani da ricerca.

Delle quattro persone disperse, tre sono state recuperate senza vita. «Il sopravvissuto, rimasto ferito, è invece stato molto fortunato e in situazioni come questa anche il caso aiuta», dice Truffer.

Ma gli appassionati di sport invernali erano stati avvertiti: quel giorno era stata diramata un'allerta alta per il pericolo di valanghe. Ma la capa del soccorso alpino di Zermatt non se l'è sentita di commentare questo aspetto.

Ma uno dei suoi predecessori, invece, lo ha fatto: Bruno Jelk ha infatti dichiarato alla «SRF», prima che si venisse a sapere delle tre vittime, che non capiva perché la gente andasse fuori dalle piste con quel tempo, aggiungendo: «Gli avvisi vengono semplicemente disattesi e ignorati».

Il pericolo di valanghe in montagna non è ancora finito: l'Istituto svizzero per lo studio della neve e delle valanghe segnala ancora oggi un «notevole pericolo» in gran parte delle Alpi.