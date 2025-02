L'ex consigliere federale Joseph Deiss (nella foto durante un'apparizione all'Università di Losanna nel 2016) prende una posizione chiara sulle questioni politiche attuali. KEYSTONE

Joseph Deiss è profondamente scioccato. L'ex consigliere federale vede una «perdita di tempo» a molti livelli politici e in un'intervista prende di mira Donald Trump, Ueli Maurer e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Inoltre giudica aspramente l'ex consigliere federale Ueli Maurer per la sua partecipazione alla conferenza del partito tedesco AfD.

A livello internazionale, Deiss vede in Donald Trump una causa di «disintegrazione» a tutti i livelli e teme che il presidente statunitense sia intenzionato a «far saltare tutto». Mostra di più

Per Joseph Deiss gli attuali sviluppi della politica nazionale e internazionale sono preoccupanti. In un'intervista al quotidiano «Tages-Anzeiger», l'ex consigliere federale non risparmia parole dure. Al centro delle sue critiche ci sono Donald Trump, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e Ueli Maurer.

Deiss considera degna di nota la notizia secondo cui il presidente degli Stati Uniti vuole occupare la Striscia di Gaza e reinsediare la popolazione palestinese. Questo dimostra che l'americano non si preoccupa del diritto internazionale.

«Peggio ancora, più vado avanti, più ho la sensazione che Trump abbia perso il senso delle proporzioni nella sua corsa al potere», ha criticato Deiss, che vede un «deterioramento» a tutti i livelli, a partire dalle buone maniere.

«La mia speranza è che a un certo punto la gente si renda conto che la via della pace passa attraverso la ragione», ha dichiarato al quotidiano Tages-Anzeiger, affermando di non essere solo pessimista.

D'altra parte l'ex ministro degli esteri è preoccupato che la gente abbia la sensazione che i potenti come il tycoon siano interessati a «far saltare tutto in aria». Il problema è che hanno anche i mezzi per farlo.

L'apparizione di Maurer nell'AfD lo ha sconvolto

Ma non sono solo gli sviluppi della politica internazionale a innervosire Deiss. È anche sbalordito dall'apparizione di Ueli Maurer alla conferenza del partito tedesco AfD, un gruppo politico che annovera tra le sue fila «teorici della cospirazione e negatori dell'Olocausto».

«Sono rimasto scioccato. Un rappresentante di spicco del più grande partito svizzero ha la presunzione di consigliare ai cittadini del più grande Paese europeo per chi votare». D'altra parte è anche grato all'ex consigliere federale: «Ora sappiamo tutti qual è la posizione politica del suo partito».

Deiss ritiene che la Svizzera stia attualmente andando in rosso e che il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ad esempio, abbia annunciato tagli al budget per quasi mezzo miliardo di franchi.

«La neutralità armata è credibile solo se la Svizzera è in grado di difendersi». Anche il DFAE può dare un contributo in tal senso.

La Svizzera umanitaria non deve diventare «avara»

Secondo l'ex consigliere federale, ci sono però dei limiti: «Quello che non capisco è quando la Svizzera umanitaria diventa avara, come se fosse sull'orlo della rovina».

Deiss è particolarmente preoccupato per il fatto che il Paese ha interrotto i pagamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione in Palestina (UNRWA). Gli importi in questione erano relativamente modesti.

«Stiamo dicendo a decine di migliaia di bambini nella Striscia di Gaza: mi dispiace, non riceverete più cibo perché abbiamo dei dubbi? La Svizzera ha tradito i suoi valori umanitari».