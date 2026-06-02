Il rapporto di lavoro termina per visioni divergenti sul futuro dell'organizzazione, secondo un comunicato diffuso martedì. Al termine della fase di transizione in corso, la direzione prenderà in mano le redini dell'attività operativa. Quando si cercherà un nuovo segretario? «Al momento non pubblicheremo nessun posto, neanche ad interim», ha spiegato la presidente Urezza Famos, perché l'organizzazione che promuove e difende la quarta lingua nazionale si trova in una fase di cambiamento. Il 20 giugno sarà designata la nuova presidenza.