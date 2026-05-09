La direttrice della Comédie de Genève Séverine Chavrier è stata licenziata. La Fondation d'art dramatique (FAD), che dirige l'istituzione e il Théâtre Le Poche, ha annunciato oggi la fine del rapporto di lavoro, in un clima già contraddistinto da mesi di polemiche.

Severine Chavrier nel giorno della sua presentazione ai media il 19 dicembre 2022 a Ginevra. KEYSTONE

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La decisione è stata presa questa mattina a maggioranza dal Consiglio di fondazione. In seguito, sono stati informati dapprima la diretta interessata e poi l'insieme del personale. La FAD non rilascerà ulteriori commenti per il momento.

Criticata dai suoi collaboratori, Chavrier era stata sollevata dalle funzioni operative nel mese di novembre dalla stessa FAD, che aveva richiesto un audit sul clima lavorativo.

I risultati erano attesi in questi giorni, ma l'avvocato della direttrice, Romain Jordan, è riuscito a impedirne provvisoriamente la pubblicazione. Pure la città di Ginevra ha domandato una verifica sulla governance.

Partenze anche all'interno della FAD

Chavrier era rimasta in carica, ma a dicembre la FAD aveva deciso di non rinnovarle il mandato, che sarebbe terminato nel giugno 2027.

La 51enne franco-svizzera aveva però ribattuto inoltrando ricorso presso il Tribunale cantonale e depositando una denuncia penale, stimando di essere vittima di un complotto e di una campagna diffamatoria.

La vicenda ha causato scompiglio anche all'interno del Consiglio della FAD. A fine gennaio diversi membri, tra cui la presidente Lorella Bertani e la vice Anne-Marie Gisler, si erano dimessi «per ragioni personali».

Proprio questa settimana, Philippe Juvet è stato eletto quale nuovo presidente.