Quattro giorni dopo che la Germania aveva lanciato un allarme su un mix di frutti di bosco contaminato da norovirus, anche l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha pubblicato un avviso. Ecco perché le autorità svizzere hanno fornito in ritardo le informazioni alla popolazione anche questa volta e come giustificano il loro comportamento.

Pericolo Norovirus Lidl ritira i frutti di bosco in Germania, ma l’allarme per il popolo svizzero arriva tardi. Ecco come e perché

Hai fretta? blue News riassume per te: L'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie (USAV) ha lanciato un allarme, solo quattro giorni dopo la Germania, riguardo a un mix di frutti di bosco surgelati contaminato da norovirus.

L'USAV giustifica il ritardo nella diffusione dell'allerta pubblica con la mancanza di informazioni sui lotti interessati e con la necessità di effettuare una valutazione dei rischi prima della pubblicazione.

Già in seguito a un caso di salmonellosi, l’USAV era stato oggetto di critiche a causa dei ritardi nelle segnalazioni alla popolazione.

L'USAv spiega a blue News la procedura che si deve seguire per allertare la popolazione. Riepilogo creato con

Il norovirus provoca diarrea, vomito e un marcato malessere accompagnato da dolori addominali, nausea, mal di testa e dolori muscolari. A causa della forte perdita di liquidi, l’infezione può essere pericolosa per i bambini, le persone immunodepresse e gli anziani.

Tali norovirus sono stati rilevati in un mix di frutti di bosco venduto da Lidl.

Martedì 28 luglio, l’Ufficio federale per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie (USAV) ha lanciato un avviso alla popolazione: «Non si può escludere un rischio per la salute. L'USAV raccomanda di non consumare il prodotto in questione».

Ma in Germania i consumatori erano già stati avvertiti quattro giorni prima, venerdì 24 luglio, riguardo al mix di frutti di bosco.

Anche Lidl Svizzera ha scritto il 24 luglio sul proprio sito web: «Il prodotto in questione, “Freshona Bio Miscela di frutti di bosco surgelati, 300 g”, è stato venduto da Lidl in Svizzera. Può essere restituito in tutte le filiali Lidl.»

Si legge inoltre: «Il richiamo riguarda esclusivamente il prodotto “Freshona Bio Miscela di frutti di bosco surgelati, 300 g” del produttore Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG con le date di scadenza 25.02.2028/Lotto L250226B3, 26.03.2028/lotto L270326B3, 14.04.2028/lotto L150426P3.»

In risposta a una richiesta di blue News, Lidl Svizzera scrive: «Possiamo confermare che il 24 luglio Lidl Svizzera ha fornito informazioni trasparenti sul richiamo, pubblicando direttamente i numeri di lotto interessati. Le informazioni non sono state integrate in un secondo momento.»

Pure sulla presenza di salmonella nel formaggio, gli svizzeri sono stati informati in ritardo

Non è la prima volta che l’USAv informa in ritardo i consumatori e le consumatrici in Svizzera.

Solo alla fine di giugno il «Tages-Anzeiger» ha riportato la notizia di formaggi a pasta molle contaminati da salmonella. I rivenditori al dettaglio avevano ritirato il formaggio dagli scaffali il Venerdì Santo e avevano annunciato il richiamo dei prodotti tramite un comunicato stampa.

L’avviso dell’Ufficio federale è tuttavia apparso solo otto giorni dopo il primo sospetto e quattro giorni dopo il richiamo, il martedì successivo alle festività pasquali.

Il «Tages-Anzeiger» ha ricostruito come si sia verificato il ritardo. Le procedure previste e, probabilmente, anche le assenze durante il periodo pasquale ne sono le cause. All’epoca l’Ufficio federale attribuiva la responsabilità soprattutto alle aziende.

A seguito di questo caso, l’Ufficio federale ha abbreviato i termini di risposta, ha comunicato la portavoce al «Tages-Anzeiger».

Si presterà particolare attenzione alla rapidità delle risposte e si valuteranno ulteriori adeguamenti qualora le aziende non adempissero al loro obbligo di fornire le informazioni richieste in modo completo e entro i termini previsti.

L'Ufficio federale illustra le procedure

Ma perché, nel caso dei frutti di bosco surgelati, i consumatori svizzeri sono stati informati ancora una volta con così tanto ritardo? blue News ha chiesto chiarimenti all’USAV, che ha innanzitutto spiegato le procedure:

La responsabilità principale ricade sui produttori, sugli importatori e sui distributori.

In caso di sospetto rischio per la salute, essi sono tenuti a informare immediatamente l’autorità cantonale competente per l’applicazione della legge e a ritirare dal mercato o richiamare i prodotti in questione.

L’autorità cantonale competente per l’applicazione della legge trasmette successivamente le informazioni necessarie all’USAV.

Lidl Svizzera ha pubblicato questo richiamo, comprensivo dei numeri di lotto della miscela di frutti di bosco interessata, il 24 luglio. Screenshot da lidl.ch

«In caso di rischi gravi per la salute, l’UFAL pubblica immediatamente un avviso pubblico sul proprio sito web, tramite newsletter, su X e nell’app RecallSwiss», afferma l’Ufficio federale.

«Il presupposto è che siano disponibili tutte le informazioni relative al prodotto in questione, al pericolo individuato e alle ulteriori misure da adottare.»

Cosa è successo con i frutti di bosco di Lidl?

Nel caso dei frutti di bosco, il laboratorio cantonale competente era stato informato telefonicamente il 24 luglio del richiamo previsto.

Il 27 luglio avrebbe ricevuto tutta la documentazione. Lo stesso giorno l’USAV sarebbe stato informato dall’autorità cantonale di esecuzione. A quel punto, tuttavia, non erano ancora disponibili tutte le «informazioni necessarie per un avviso pubblico».

Mancavano infatti i dati precisi relativi ai lotti e alla data di scadenza. Una volta ricevuti tali dati il 28 luglio, l’USAV ha immediatamente pubblicato l’avviso.

Inoltre, l’USAV avrebbe pubblicato sul proprio sito web il richiamo del produttore in data 27 luglio.

«L’ipotesi secondo cui l’avviso tedesco riguardasse già gli stessi lotti svizzeri non è corretta», afferma. «I lotti effettivamente interessati in Svizzera hanno dovuto essere successivamente identificati sulla base della documentazione relativa al richiamo trasmessa dall’azienda.»

Non creare insicurezza e non arrecare danno ingiustificato

L’USAV non può far propria un’azione di richiamo privata senza averla prima verificata.

Prima di pubblicare un avviso pubblico, occorre verificare in particolare i lotti interessati, la distribuzione in Svizzera e i presupposti per l’emissione di un avviso pubblico, nonché effettuare una valutazione dei rischi.

«Nel caso in questione, è stato necessario chiarire innanzitutto quali lotti fossero stati effettivamente immessi sul mercato in Svizzera, poiché le informazioni contenute nella prima segnalazione tramite il sistema europeo di allerta rapida non corrispondevano alla documentazione relativa al richiamo trasmessa dall’azienda», scrive l’USAV.

Solo al termine di tali accertamenti, della valutazione dei rischi e dopo che tutti i requisiti legali erano stati soddisfatti, l’avviso è stato immediatamente pubblicato.

«Ciò ha lo scopo di evitare avvisi infondati o imprecisi che potrebbero creare incertezza nei consumatori e danneggiare ingiustificatamente produttori o prodotti non coinvolti.»

L’USAV verifica costantemente le proprie procedure in collaborazione con le autorità cantonali preposte all’applicazione della legge e le aziende coinvolte.

«Presta particolare attenzione alla trasmissione rapida e completa delle informazioni necessarie e ottimizza i processi qualora si presenti la necessità di intervenire.»