Il Liechtenstein è stato oggetto di un grave attacco informatico nel corso del quale sono stati sottratti i dati di circa 31'000 società, fondazioni e società fiduciarie. Gli autori dell'attacco non sono stati identificati e, al momento, non è stata avanzata alcuna richiesta di riscatto.

Gli hacker hanno preso di mira il registro dei beneficiari effettivi, istituito per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come hanno riferito oggi le autorità.

Questo registro elenca le persone che controllano effettivamente le società, le fondazioni e le società fiduciarie registrate nel Principato.

Secondo le prime constatazioni, gli autori hanno ottenuto un accesso illegale al sistema nella notte tra mercoledì e giovedì. Giovedì l’Ufficio di giustizia ha rilevato alcune irregolarità e ha immediatamente allertato l’Ufficio informatico.

A titolo precauzionale, il registro è stato messo offline ed è stata avviata un’indagine.

Il governo è stato informato venerdì e ieri ha ricevuto i primi risultati che confermavano che i dati di circa 31'000 società erano stati copiati.