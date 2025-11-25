  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Lieve aumento dei salari nel 2024, ecco quanto si guadagna mediamente in Ticino

SDA

25.11.2025 - 10:52

Salari, Ticino ultimo in Svizzera
Salari, Ticino ultimo in Svizzera
Keystone

Tra il 2022 e il 2024 il salario mediano di un lavoratore a tempo pieno in Svizzera è aumentato del 3,5%, passando da 6788 a 7024 franchi lordi.

Keystone-SDA

25.11.2025, 10:52

25.11.2025, 11:10

Lo scorso anno in Ticino si è registrato ancora una volta il dato più basso (5708 franchi), mentre a Zurigo quello più alto (7502), indica stamane l'Ufficio federale di statistica (UST).

Per il 10% delle persone che guadagnano di più, il salario lordo è stato di oltre 13'970 franchi nella regione di Zurigo, 12'636 in quella del Lemano, 11'030 nella Svizzera orientale e 10'012 nel cantone sudalpino, si legge in una nota odierna.

All'altro estremo della scala, gli stipendi sono stati inferiori a 4761 franchi nella regione di Zurigo, a 4585 nella regione del Lemano, a 4563 nella Svizzera orientale e a 3783 in Ticino.

In calo disparità tra sessi

Secondo i dati dell'UST, le disparità salariali tra donne e uomini hanno continuato a diminuire. Nel 2024 il divario era dell'8,4%, mentre sei anni prima era ancora dell'11,5%.

Questa differenza è da ricondurre in parte a profili diversi in termini di caratteristiche della persona ( formazione, età) o dei posti occupati (responsabilità, attività economica esercitata), precisa l'UST, secondo cui essa riflette le diverse modalità di inserimento professionale del personale di sesso femminile e maschile nel mercato del lavoro.

Più alta è la posizione gerarchica occupata, più è marcato il divario salariale tra i generi, anche se si sta riducendo: le donne che nel 2024 ricoprivano incarichi con elevate responsabilità hanno guadagnato 10'077 franchi lordi, mentre i colleghi con posti analoghi 11'715 franchi, ciò che rappresenta una differenza del 14,0% (contro il 14,7% nel 2022, il 16,8% nel 2020 e il 18,6% nel 2018).

Alla base della piramide, nel 2024 il divario salariale a sfavore del personale femminile che occupava posti senza funzione di quadro è stato meno marcato, poiché si attestava al 5,2%, contro il 5,7% nel 2022, il 6,9% nel 2020 e il 7,6% nel 2018.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
La madre scopre attraverso Google della morte della figlia in crociera

Altre notizie

Svizzera. La situazione finanziaria di Swissmedic peggiora, tagliati 45 posti di lavoro

SvizzeraLa situazione finanziaria di Swissmedic peggiora, tagliati 45 posti di lavoro

Meglio dell'anno prima. Perdita di 347 milioni per gli ospedali svizzeri nel 2024

Meglio dell'anno primaPerdita di 347 milioni per gli ospedali svizzeri nel 2024

M-Budget e Prix Garantie. Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti

M-Budget e Prix GarantieEcco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti