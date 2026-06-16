Il Locarno Film Festival omaggerà in agosto l'attrice, regista e musicista. Ha debuttato a 11 anni con Lamberto Bava e ha collaborato con registi come Moretti, Chéreau, Ferrara, Van Sant e Breillat. Asia Argento ha vinto due David di Donatello come Migliore attrice protagonista e, come regista, ha diretto «Scarlet Diva», «Ingannevole è il cuore più di ogni cosa» e «Incompresa». Il direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro, ha definito Asia Argento: «Un’artista che ha saputo sempre andare al di là degli schemi, mettendosi ostinatamente in discussione e rischiando in prima persona.».