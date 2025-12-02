La Confederazione ha emanato misure severe contro l'influenza aviaria: i polli e gli altri animali da allevamento sono ora ammessi solo nell'«area climatica esterna» protetta. Keystone

A causa dell'influenza aviaria, il pollame può essere tenuto all'aperto, solo dove è possibile escludere il contatto con gli uccelli selvatici. Le uova da allevamento all'aperto possono ancora essere vendute con questa etichetta.

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera sono stati rilevati i primi casi di influenza aviaria negli uccelli selvatici, il che ha portato a misure di protezione più severe per gli allevamenti di pollame.

I polli ruspanti sono ammessi all'aperto solo se è escluso il contatto con i volatili selvatici. L'etichetta di «uova d'allevamento all'aperto» rimane consentito nonostante le restrizioni.

Il rischio per l'industria avicola è considerevole, e per questo motivo si applicano norme igieniche rigorose, anche per le persone che lavorano negli allevamenti, per prevenire un'epidemia. Mostra di più

Il numero di casi di influenza aviaria in Svizzera si conta ancora su tre mani.

Finora sono state scoperte cinque oche grigie, cinque anatre e due cigni infetti. Il 21 novembre, le autorità del Cantone di San Gallo hanno registrato i primi uccelli in cattività affetti da influenza aviaria nel laghetto comunale di Wil.

Il virus dell'influenza aviaria non rappresenta un rischio per la salute dell'uomo, ma potrebbe causare gravi danni negli allevamenti di pollame. La Confederazione ha quindi ordinato misure per evitare che l'agente patogeno si diffonda tra le galline ovaiole e i polli da carne. Il danno economico sarebbe enorme.

Polli, tacchini e altro pollame allevato come bestiame sono ammessi all'aperto solo se si può escludere il contatto con uccelli selvatici. Questi ultimi hanno portato il virus dell'aviaria in Svizzera e continuano a diffonderlo.

Questa misura di protezione più severa è stata introdotta a causa delle anatre e dei cigni infetti nello stagno della città di Wil.

I polli ruspanti non potranno più uscire all'aperto

Questa misura comporta un cambiamento per le aziende che vendono uova o carne di pollo allevati all'aperto. Ci si chiede anche se potranno continuare a vendere i loro prodotti con la dicitura «allevamento all'aperto» se gli animali dovranno restare al chiuso.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha già annunciato in precedenza che l'etichetta può continuare a essere utilizzato se gli animali non possono essere tenuti all'aperto in recinti a causa di misure ufficiali.

«Esatto», spiega Daniel Würgler, presidente dell'associazione Gallosuisse, «le aziende non possono convertire rapidamente il pascolo dei polli». Per il momento, quindi, il danno economico è stato scongiurato.

Inoltre, la maggior parte degli allevamenti di galline ovaiole dispone di una cosiddetta «area climatica esterna». Si tratta di stalle situate all'aperto, ma completamente circondate da recinzioni. Alcune hanno anche un tetto.

Alcuni allevamenti con pollai mobili hanno realizzato delle reti intorno ai loro pascoli, in modo che anche lì non sia possibile il contatto con gli animali selvatici.

Infine i punti di alimentazione e di abbeveraggio devono essere protetti in modo da non essere accessibili agli uccelli selvatici, come afferma l'USAV in una lettera informativa.

Niente occupazione naturale nell'area esterna

Il provvedimento comporta però un cambiamento nella vita quotidiana degli allevamenti e dei loro animali. Chiara Augsburger, che dirige il reparto di allevamento conforme alla specie presso la KAG Freiland, spiega: «La beccata, cioè il foraggiamento, fa parte del comportamento naturale dei polli ed è una loro occupazione costante».

All'aperto, i polli afferrano vermi, insetti e altri esseri viventi e decidono continuamente se quello che hanno trovato è qualcosa da mangiare o meno.

«Nel recinto all'aperto non c'è questo potenziale cibo, quindi i polli non hanno un'occupazione naturale», spiega Augsburger.

È quindi consigliabile che i dipendenti spargano cibo o le cosiddette pietre da beccare per i loro animali, «in modo che possano vivere il loro comportamento naturale».

Würgler concorda: «Io metto balle di paglia e spargo cereali della nostra fattoria. Altri mettono rami, spargono gusci di cozze o graniglia».

Würgler sottolinea che tutto ciò fa parte della cura standard dei polli. Il motivo è semplice: non amano il clima invernale. «Quando è umido e fa freddo, la maggior parte dei polli rimane comunque in casa, anche se le porte sono aperte», spiega. Augsburger conferma: «Ai polli piace il caldo e l'asciutto».

I polli da carne non escono quasi mai

La situazione è diversa negli allevamenti che producono carne di pollo: mentre il 95% delle galline depone le uova all'aperto, solo l'8% circa dei polli da carne ha accesso all'esterno. Per il restante 92% non cambierà nulla a seguito delle misure dell'USAV contro l'aviaria, in quanto questi sono allevati esclusivamente al chiuso.

Ma anche per i polli ruspanti la stalla non è una prigione, bensì una casa e un rifugio, sottolinea Würgler. L'idea che più tempo i polli passano all'aperto, meglio stanno, è sbagliata. «Alcuni polli escono spesso, altri mai, è come per gli esseri umani».

Resta da capire come si svilupperà l'aviaria in Svizzera, se ci saranno casi isolati di animali selvatici o focolai negli allevamenti, e come gli allevamenti di pollame affronteranno l'imminente pericolo.

Würgler riassume così: «Da circa dieci anni conviviamo con il fatto che ci sono casi di influenza aviaria in autunno, quando gli uccelli migratori sono in movimento. Ma quest'anno la situazione è più difficile di prima e il virus è più virulento. In Germania e Francia sono già stati uccisi 1,5 milioni di animali, ma in Svizzera nemmeno uno».

Se infettati gli animali saranno «eliminati»

Il fatto che la Svizzera sia stata finora risparmiata è in parte dovuto al fatto che non si trova sulla rotta principale degli uccelli migratori. E gli allevamenti sono più piccoli, il che significa che, nel caso peggiore, dovrebbero essere uccisi meno animali.

Il presidente di Gallosuisse non lascia dubbi sul fatto che se un animale infetto venisse scoperto in un allevamento, verrebbe «eliminato». E tutti gli animali dovrebbero essere uccisi e le stalle smantellate e smaltite.

Se viene scoperto un animale selvatico infetto da aviaria, tutti gli animali degli allevamenti nel raggio di diversi chilometri dal luogo del ritrovamento vengono testati.

Come nel caso di Würgler, si tratterebbe di diverse migliaia di polli. Uno sforzo enorme e un grande stress per gli animali. «Vivo con il rischio che un airone cenerino possa morire vicino alla nostra fattoria e che si scopra che ha l'influenza aviaria».

Le piccole aziende con meno di 50 polli presentano un rischio residuo. L'USAV raccomanda loro le misure, ma non sono obbligatorie.

Misure per proteggere anche il personale degli allevamenti

Per il presidente dell'associazione, una cosa è certa: «Il panico è fuori luogo, ma dobbiamo prendere la cosa sul serio il pericolo e comportarci in modo professionale».

Questo include anche il comportamento dei collaboratori negli allevamenti di pollame. Würgler è appena tornato da una riunione dell'associazione quando chiama blue News. Prima di entrare nella stalla, si fa una doccia e indossa i vestiti che indossa solo lì. Questo è anche ciò che raccomanda la Confederazione.

Non si arriva a impedire ai membri del consiglio di amministrazione di Gallosuisse - tutti produttori attivi di uova - di incontrarsi di persona, ammette il suo presidente.

«Ma di certo non organizzerei una riunione nella mia azienda per poi mostrare ai miei colleghi il mio pollaio nella situazione attuale». Si aspetta lo stesso dai suoi colleghi.