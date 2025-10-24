Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi

La tempesta Benjamin ha portato forti venti e precipitazioni. Alcuni passi alpini sono ora chiusi. Nel fine settimana sono previste ulteriori nevicate, soprattutto sui versanti settentrionali delle Alpi. Una panoramica.

Il passo della Novena è tra i valichi chiusi a causa della neve (foto d'archivio). sda

Diversi passi alpini sono chiusi dopo le nevicate.

Nel fine settimana si aggiungerà altra neve fresca.

Particolarmente colpiti sono i passi alpini centrali intorno al Gottardo. Mostra di più

La tempesta Benjamin ha portato in Svizzera non solo forti temporali, ma anche precipitazioni a tratti abbondanti.

Sulle Alpi sono cadute sotto forma di neve, come di consueto in questo periodo dell'anno.

Questi passi sono chiusi

I passi delle Alpi centrali, in particolare, sono attualmente impraticabili a causa della neve:

Gottardo 2108 m

Furka 2429 m

Susten 2234 m

Grimsel 2164 m

Novena 2478 m

San Bernardino 2065 m

Due passi del Vallese sono chiusi:

Sanetsch 2252 m

Grosser St. Bernhard 2469 m

Anche alcuni passi stradali più bassi sono chiusi a causa della neve:

Chasseral 1502 m

Passo Glaubenbüelen 1611 m

Ächerlipass 1457 m

È possibile che alcuni passi vengano riaperti nel corso della giornata. Le informazioni più aggiornate sono disponibili sul sito web del TCS.

Nevicate nel fine settimana

Oggi, venerdì, il limite delle nevicate sul versante nord delle Alpi e in Vallese è compreso tra i 1000 e i 1200 metri. Ma oggi non sono più previste precipitazioni abbondanti, secondo Meteonews. Il Ticino e il versante orientale delle Alpi rimarranno senza precipitazioni.

Domani, sabato, il limite delle nevicate scenderà da 1500 a forse sotto i 1000 metri. Ancora una volta, nevicherà solo sui versanti settentrionali delle Alpi e nel Vallese. A quote più basse, saranno sufficienti pochi centimetri di neve.

Secondo MeteoSvizzera, nell'Oberland bernese potrebbero cadere fino a 20 centimetri di neve fresca.

Domenica sono previste nevicate persistenti sui versanti settentrionali delle Alpi e nel nord dei Grigioni. Al di sopra dei 1500 metri, sono previsti 15-20 centimetri di neve solo per domenica.

Benjamin non ha ancora espirato completamente e i venti forti soffiano ancora, soprattutto in montagna. Insieme alle nevicate, questo aumenta il rischio di valanghe.

Se si vogliono fare le prime tracce nella neve alta, è bene scegliere piste non molto ripide. L'SLF di Davos pubblica il bollettino delle valanghe solo a partire dal 1° novembre.