L'inverno entra nel vivo: diversi passi chiusi fino alla primavera. Ecco quelli ancora aperti

Da circa due settimane, il Passo del San Gottardo è chiuso al traffico per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso (archivio). ATS

Alcuni passi alpini svizzeri sono già chiusi al traffico stradale per l'inverno a causa delle condizioni meteorologiche. Ecco una panoramica di quelli principali attualmente interessati.

Keystone-SDA ATS

Da quasi due settimane, il Passo del San Gottardo tra Hospental (UR) e Airolo (TI) è chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Normalmente viene chiuso a novembre e resta intransitabile fino a maggio, come spiega il Touring Club Svizzero (TCS) sul suo sito web.

Lo stesso vale per il Passo del San Bernardino, tra Hinterrhein (GR) e San Bernardino (GR), e per il Passo del Susten, tra Innertkirchen (BE) e Wassen (UR), anch'essi chiusi fino a nuovo avviso per motivi di sicurezza.

Sul Gran San Bernardo, che collega Martigny (VS) ad Aosta (Italia), la chiusura invernale è in vigore dal 20 ottobre per tutti i veicoli. Anche il Passo della Furka, tra Obergoms (VS) e Realp (UR), è entrato in questa fase.

Durante questo periodo - o come alternativa annuale alla strada del passo - i veicoli possono essere trasportati in treno tra Oberwald (VS) e Realp (UR).

Per il Passo del Grimsel, tra Innertkirchen (BE) e Gletsch (VS), la chiusura invernale si applica a partire dalle centrali elettriche di Handeck (BE), come per il Chasseral (Giura bernese, noto anche come regione del Grand Chasseral).

Le chiusure stagionali si applicano anche al Passo della Novena tra Ulrichen (VS) e il Ticino, e al Passo del Klausen tra Linthal (GL) e il capoluogo urano Altdorf.

Sono chiusi anche il Passo del Sanetsch nel Vallese da Dilogne e il Passo del Glaubenbüelen nella Svizzera centrale, anche se quest'ultimo rimane accessibile fino a Mörlialp sul versante dell'Obvaldo.

Molti di questi passi di montagna erano già stati temporaneamente chiusi alla fine di settembre a causa delle prime nevicate: circa 20 centimetri di neve fresca erano caduti sopra i 2000 metri.

Passi aperti

Per il momento restano aperti soprattutto i Passi dell'Albula, del Bernina, del Brünig, della Flüela, dello Julier, dell'Oberalp, del Sattel, del Sempione, della Schwägalp e dello Splügen.

Informazioni aggiornate sulle restrizioni applicate ai 77 principali passi alpini della Svizzera sono disponibili sul sito web del Touring Club Svizzero (TCS).