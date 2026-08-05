Un uomo ha aggredito una bagnante in una spiaggia pubblica sul lago di Hallwil, ferendola con calci alla testa e al corpo. La polizia cantonale argoviese cerca testimoni.

Hai fretta? blue News riassume per te A Seengen, un giovane ha aggredito una donna di 62 anni dopo una lite alla piscina.

La donna ha riportato contusioni e escoriazioni, mentre l'autore del reato è fuggito.

La polizia cantonale sta ora cercando testimoni e indizi sull'aggressore sconosciuto. Riepilogo creato con

L’aggressione è avvenuta martedì, tra le 10.45 e le 11.15, presso il Männerbad di Seengen, nel Canton Argovia, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale.

Il Männerbad è una zona balneare pubblicamente accessibile sul lago di Hallwil. Nonostante il nome, oggi la struttura è aperta sia agli uomini sia alle donne.

Una donna di 62 anni aveva steso il proprio asciugamano sulla terrazza solarium dello stabilimento ed era andata a nuotare. Come ha successivamente raccontato agli agenti, al suo ritorno ha trovato un altro asciugamano sistemato immediatamente accanto al suo.

Sopra si trovava un giovane, al quale la donna avrebbe chiesto di spostarsi, visto che la terrazza era in gran parte vuota. Ne sarebbe nata una discussione, durante la quale lo sconosciuto ha colpito la 62enne con diversi calci alla testa e al corpo.

La polizia cerca testimoni

La donna ha gridato aiuto, attirando l’attenzione degli altri bagnanti presenti, che sono accorsi sul posto.

«L’aggressore, le cui motivazioni per un gesto tanto brutale restano del tutto incomprensibili, si è quindi dato alla fuga», scrive la polizia in una nota.

La 62enne ha riportato escoriazioni e contusioni e si è sottoposta a una visita medica. Nella stessa giornata ha sporto denuncia presso la polizia cantonale.

Sono intanto in corso le ricerche dell’aggressore. Si tratterebbe di un uomo di circa 20 anni, alto approssimativamente 180 centimetri, con capelli corti e neri. Parlava in dialetto argoviese e indossava un costume da bagno a righe blu e bianche.

La polizia cantonale di Lenzburg invita le persone intervenute in aiuto della donna a mettersi in contatto con gli investigatori. Sono inoltre ricercati eventuali testimoni che abbiano visto l’aggressore o siano in grado di fornire indicazioni sulla sua identità.