In una foto dell'agosto 2024 a Zurigo, da sinistra a destra: Nicole Rueegger, vicepresidente che ha lasciato il partito, Philippe Burger, presidente, Monica Amgwerd, segretaria generale, Renato Sigg, membro, Jorgo Ananiadis, presidente del Partito Pirata Svizzera. KEYSTONE

In seguito a controversie interne, due ex membri della direzione del Partito pirata svizzero hanno fondato una propria formazione, chiamata «Digitale Integrität Schweiz» (Integrità digitale svizzera). Ecco alcuni dei retroscena.

La notizia, anticipata oggi dalla «NZZ am Sonntag», è stata confermata a Keystone-ATS dalle parti interessate.

«Philippe Burger, allora vicepresidente, finanziatore di lunga data e figura dominante del partito, negli ultimi mesi ha attaccato diverse persone e mi ha minacciato personalmente in modo pesante», ha indicato Nicole Rüegger, copresidente di «Digitale Integrität Schweiz», spiegando i retroscena della rottura.

«Da tempo, in molti criticavano la mancanza di una buona gestione organizzativa. Abbiamo ripetutamente chiesto al presidente Jorgo Ananiadis di intervenire», ha proseguito Rüegger.

Arriva la presa di posizione di Burger

Invece, questi «è rimasto inattivo e ha persino difeso pubblicamente Burger. Un comportamento incompatibile con i nostri valori e che ha portato alla spaccatura».

Burger ha reagito in una presa di posizione arrivata a fine pomeriggio: «Condanno la campagna diffamatoria nei miei confronti, che continua nonostante le mie dimissioni da tutti i miei incarichi e la mia uscita dal Partito pirata».

Il nuovo partito si sta costruendo, un centinaio gli interessati

Rüegger e Jonas Sulzer, un altro ex membro della direzione del Partito pirata, formano il copresidio della nuova forza politica.

Le strutture della formazione sono attualmente in fase di sviluppo, così come il programma. Esiste una cerchia di poco meno di 100 persone interessate a far parte della neonata realtà.

Meno del 10% con Rüegger e Sulzer

Dal canto suo, Ananiadis non vuole parlare di «scissione». All'assemblea di inizio aprile, il presidente è stato confermato con una maggioranza di tre quarti.

Poi, meno del 10% ha votato affinché Rüegger e Sulzer rimanessero nella direzione, ha affermato. Sono quindi stati eletti quattro nuovi membri. Il Partito pirata è ancora molto solido, con quasi 2000 affiliati, ha assicurato il suo numero uno.

I due dissidenti erano ancora indicati dopo l'assemblea come i responsabili della raccolta firme contro la legge sull'identità elettronica (Id-e).

Rüegger ha specificato che lei e Sulzer guideranno qualsiasi campagna di voto in merito a nome del nuovo partito.