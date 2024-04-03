Mercoledì si è aperto il processo a una 43enne del Mendrisiotto che a febbraio dello scorso anno accoltellò un uomo che frequentava, ferendolo al braccio e al torace, riporta la RSI.

Le principali accuse sono di omicidio intenzionale e tentate lesioni gravi. Il processo però è stato subito sospeso perché la Corte ha chiesto un aggiornamento della perizia psichiatrica.

Secondo l'accusa, la 43enne, che ha precedenti penali, tentò di uccidere l'uomo con il coltello da cucina. Le ferite erano potenzialmente letali e hanno reso necessario un intervento chirurgico.

Durante la lite la donna era sotto effetto di alcool, medicamenti e cocaina. L'imputata ha negato le accuse principali, sostenendo di aver perso la testa «già da un po'», da quando le era stata sottratta la custodia del figlio piccolo.

La nuova perizia permetterà di rivalutare la situazione della donna e il percorso terapeutico più adeguato. Ci vorranno settimane o anche mesi prima di poter riprendere il processo, ricorda l'emittente di Comano.