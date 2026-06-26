Il caldo mette a dura prova anche la costosa pavimentazione di Zurigo: sul Rennweg (una strada principale medievale che oggi fa parte della zona pedonale del centro, ndr.) i ciottoli si sono dilatati a tal punto che il terreno si è sollevato, provocando una grande crepa. La polizia ha transennato l’area a titolo precauzionale.

Hai fretta? blue News riassume per te L’ondata di caldo ha provocato la rottura del manto stradale sul Rennweg, nel centro di Zurigo. A causa della dilatazione dei cubetti di pietra si è formata una grande crepa.

La polizia ha transennato l’area a titolo precauzionale. Nessuno è rimasto ferito.

L’Ufficio dei lavori pubblici attribuisce l’accaduto alle temperature estreme. Si tratterebbe di un caso eccezionale.

La riparazione sarà inizialmente provvisoria, mentre il risanamento definitivo è previsto durante le vacanze estive.

Negli ultimi giorni, in Svizzera le temperature hanno superato i 35 gradi. In alcune zone il termometro ha addirittura oltrepassato, a tratti, la soglia dei 37 gradi.

In situazioni così eccezionali, chi gode di buona salute ha un certo margine di manovra: c’è chi si tuffa in acqua e chi cerca refrigerio, anche dall’interno, con un gelato.

Ben diversa è la situazione per le persone più fragili e malate. Le ondate di calore possono infatti costare la vita: il Consiglio federale attribuisce all’estate del 2024 ben 326 decessi.

Problemi non solo per le persone

Ma non sono solo le persone a soffrire per le temperature estreme. anche tutto ciò che ci circonda subisce il gran caldo.

Come ad esempio la pietra, che assorbendo il calore e si dilata. E quando i esaurisce lo spazio a disposizione e non può più espandersi lateralmente, finisce per sollevarsi, formando una sorta di arco. È quanto accaduto sul Rennweg, una delle vie del centro storico di Zurigo, composta dai classici cubetti di pietra.

«All’improvviso si è aperta una grande crepa nel terreno», racconta una lettrice a blue News. La pavimentazione si è sollevata, creando un ampio squarcio.

Un’immagine impressionante, che mostra quanto sia intenso il caldo che sta interessando l’Altopiano.

Fino alle vacanze estive dovremo accontentarci di una pavimentazione provvisoria. zvg

La polizia chiude al traffico il Rennweg

La lettrice di blue News descrive la scena: «Eravamo nel negozio proprio sul Rennweg, quando all’improvviso è arrivata la polizia e ha steso il nastro di delimitazione». A quel punto ha guardato per terra e ha notato una grande crepa.

«Anche altre persone nei negozi di fronte guardavano fuori con curiosità». Quando la strada si è spaccata, però, nessuno se ne è accorto, racconta.

I negozi non hanno subito danni. I punti vendita situati nella zona transennata hanno chiuso i battenti, poiché comunque non era possibile accogliere clienti, aggiunge la donna.

L'ufficio tecnico spiega l'accaduto

Cosa è successo esattamente? Interpellata da blue News, una portavoce della polizia municipale di Zurigo ha dichiarato: «Giovedì pomeriggio siamo intervenuti insieme all’Ufficio dei lavori pubblici di Zurigo».

La polizia è stata chiamata per transennare l’area, al fine di evitare incidenti.

La polizia ha isolato la zona. zvg

Dal canto suo, una portavoce dell’Ufficio dei lavori pubblici della città di Zurigo ha dichiarato, su richiesta di blue News: «Il terreno, o meglio le pietre del selciato, si sono dilatati così tanto nel corso della giornata che alla fine si è formata una crepa e il terreno si è sollevato».

Il tutto sarebbe da attribuire al caldo.

A luglio Rennweg diventerà un cantiere

La portavoce aggiunge: «Poiché l’incidente si è verificato poco prima del fine settimana, non è stato ancora possibile intervenire per riparare il tratto interessato».

Il Comune prevede di mettere temporaneamente in sicurezza l’area con un rivestimento provvisorio riciclato.

«Durante le vacanze estive potremo effettuare la riparazione, poiché il percorso sarà meno frequentato», spiega la portavoce. I cubetti di pietra dovranno quindi essere rimossi uno a uno. Il fondo sarà poi nuovamente livellato e ripavimentato.

Per l’Ufficio delle opere pubbliche della Città di Zurigo si tratta di un evento eccezionale. «Con temperature così estreme possono verificarsi fenomeni insoliti.» Tuttavia, il sollevamento della pavimentazione e la formazione della crepa sul Rennweg rappresentano un caso unico anche per l’Ufficio delle opere pubbliche.

Chi ama passeggiare nel centro di Zurigo dovrà quindi armarsi ancora di un po’ di pazienza e mettere in conto che a luglio la strada sarà interessata da lavori di ripristino.