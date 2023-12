Ora che l'uomo armato a Sion è stato catturato, sono emersi ulteriori dettagli sul presunto colpevole: il 36enne viene descritto come una «persona molto aggressiva» che si è messa nei guai.

Il Consigliere di Stato Oliver Elsig alla conferenza stampa di martedì 11 dicembre a Sion. KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te L'uomo che ha sparato a due persone a Sion aveva apparentemente litigato con molte persone.

20 persone sono state protette durante la caccia all'uomo perché in precedenza erano state minacciate dall'autore delle sparatorie.

Il tiratore è descritto come una «persona molto aggressiva» e «che non passa inosservata dal punto di vista comportamentale».

«Si è visto come una vittima», è schedato per reati minori e ha presentato lui stesso diverse denunce penali contro altri. Mostra di più

Dopo la sparatoria mortale in cui hanno perso la vita un uomo e una donna a Sio, 120 agenti di polizia sono stati dispiegati per catturare l'assassino.

La procura sta ora indagando sugli omicidi. Per il procuratore Oliver Elsig il reato è stato «pianificato e preparato».

Durante la caccia all'uomo, la polizia ha dovuto proteggere non meno di 20 persone che avevano ricevuto dal 36enne «messaggi e video minatori». Come riportato da «Schweiz Aktuell»: «Si doveva presumere che sarebbe passato anche da loro, che avrebbe voluto sparare anche a loro», spiega il giornalista della SRF Roger Brunner.

L'autore del reato è «una persona molto litigiosa» e ha «problemi comportamentali». È noto che ha commesso diversi delitti da adolescente, anche se, secondo la Procura, si tratta di reati minori.

Nella Svizzera francese, secondo quanto riportato da «20 Minuten», per anni avrebbe minacciato di morte gli utenti di internet nei forum dedicati alle automobili.

Un ex collega del sospettato è rimasto scioccato, ma non sorpreso, quando ha scoperto cosa ha fatto a Sion. «Conosco anche molte donne che ha molestato per messaggio o addirittura per posta», ha dichiarato.

Il presunto colpevole aveva «il tipico profilo di uno psicopatico». Un altro conoscente ha confermato: «Conosciamo tutti questo ragazzo in Vallese. Ha molestato uno dei miei amici. Molestava le donne e minacciava di ucciderle. Anche i ragazzi».

«Si vedeva come una vittima»

Ciò che colpisce è che l'autore del reato, che ha confessato, si è rivolto più volte alla polizia. «Ha ripetutamente sporto lui stesso denuncia penale», dice Brunner. «Si considerava una vittima. E tutto questo sembra essersi accumulato fino a far traboccare il vaso».

L'imbianchino e verniciatore ha inizialmente sparato a una donna di 34 anni con la quale avrebbe avuto una discussione, secondo il pubblico ministero.

Secondo «Le Nouvelliste», la donna avrebbe rifiutato le avances dell'aggressore. Pochi minuti dopo sono stati esplosi altri colpi a poche centinaia di metri di distanza, contro un uomo di 41 anni e una donna di 49 anni.

L'uomo è deceduto per le ferite riportate e la donna è stata ricoverata in ospedale. L'autore della sparatoria avrebbe avuto una discussione pure con queste due persone.

Due armi sono registrate a nome del killer, che le avrebbe ereditate.