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Banche Fatto insolito a Palazzo, Keller-Sutter: «Il lobbying di UBS mette il Parlamento sotto pressione»

SDA

28.4.2026 - 07:50

La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter si è espressa in un'intervista al «Blick»
La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter si è espressa in un'intervista al «Blick»
Keystone

I parlamentari subiscono pressioni da parte di UBS in relazione al progetto di legge volto a rafforzare i fondi propri della banca, secondo Karin Keller-Sutter. Un lobbying così intenso da parte di un attore privato è piuttosto insolito in Svizzera, ha osservato.

Keystone-SDA

28.04.2026, 07:50

28.04.2026, 09:11

«Sento parlamentari esprimere la loro preoccupazione che UBS possa ridurre i contributi al loro partito», ha dichiarato la ministra delle finanze in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano zurighese Blick.

«Si possono avere opinioni diverse. Ma non è consueto opporsi così fermamente alle nostre istituzioni».

Il Parlamento ha esaminato in modo approfondito la gestione del tracollo di Credit Suisse, in particolare nell'ambito di una Commissione parlamentare d'inchiesta, ha aggiunto Keller-Sutter.

Fare quali interessi? Quelli dei contribuenti o quelli di UBS?

Molti parlamentari sono d'accordo nel merito con gli obiettivi del Consiglio federale, ma la pressione non è facile da gestire, ha aggiunto, sottolineando come le misure proposte siano il risultato di un'analisi approfondita del fallimento di Credit Suisse e mirano a colmare le lacune esistenti.

Il Consiglio federale si è assunto le proprie responsabilità; ora spetta al Parlamento agire, ha proseguito la liberale-radicale sangallese.

«In definitiva, la questione è sapere quali interessi prevarranno: quelli dei contribuenti o quelli di UBS».

Per coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere, UBS deve apportare 20 miliardi di fondi propri aggiuntivi, secondo il Consiglio federale.

La banca si oppone al progetto, che definisce «sproporzionato».

Ha ricevuto il sostegno di associazioni bancarie ed economiche, dei partiti borghesi e dei Cantoni in cui sono presenti banche.

Il dossier è ora nelle mani del Parlamento.

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