Ecco cosa è successo Centauro muore schiacciato tra un'auto e un bus a Losanna

Il malcapitato, che si era fermato a uno stop, è stato urtato da un'auto che arrivava dietro di lui e schiacciato contro un autobus dei trasporti pubblici losannesi che circolava nella stessa direzione.

L'incidente è avvenuto verso le 08:20.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, la vittima, di nazionalità italiana e domiciliata a Losanna, è deceduta sul posto. «Non ci sono altri feriti da segnalare», ha precisato la polizia cittadina in un comunicato.

Il conducente dell'auto, un uomo di 45 anni di nazionalità eritrea, anch'egli domiciliato a Losanna, è stato ascoltato dagli inquirenti prima di essere rilasciato.

Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni fino alle 15:45, viene ancora precisato.