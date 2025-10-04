  1. Clienti privati
A Losanna Panchine arcobaleno vandalizzate e ridipinte di bianco, ma il municipio non ci sta

4.10.2025 - 12:06

Due membri del municipio di Losanna, Pierre-Antoine Hildbrand e Natacha Litzistorf, seduti su una panchina arcobaleno.
Il comune di Losanna ha sporto denuncia dopo che almeno quattro panchine dipinte con i colori dell'arcobaleno inaugurate di recente sono state vandalizzate e ridipinte di bianco. Gli arredi danneggiati saranno sostituiti.

Keystone-SDA

«La città sporge sistematicamente denuncia quando avvengono fatti del genere», ha dichiarato oggi a Keystone-ATS Pierre-Antoine Hildbrand, responsabile della sicurezza, confermando una notizia diffusa da «24 Heures». A suo avviso «è triste prendersela con delle panchine per il loro colore».

Il 23 di settembre, la città ha inaugurato undici panchine colorate nell'ambito della sua politica LGBTIQ+. La cerimonia è stata caratterizzata dalla presenza di oppositori che hanno denunciato un recupero del movimento queer, o pinkwashing, da parte delle autorità municipali.

