Due membri del municipio di Losanna, Pierre-Antoine Hildbrand e Natacha Litzistorf, seduti su una panchina arcobaleno. Keystone

Il comune di Losanna ha sporto denuncia dopo che almeno quattro panchine dipinte con i colori dell'arcobaleno inaugurate di recente sono state vandalizzate e ridipinte di bianco. Gli arredi danneggiati saranno sostituiti.

Keystone-SDA SDA

«La città sporge sistematicamente denuncia quando avvengono fatti del genere», ha dichiarato oggi a Keystone-ATS Pierre-Antoine Hildbrand, responsabile della sicurezza, confermando una notizia diffusa da «24 Heures». A suo avviso «è triste prendersela con delle panchine per il loro colore».

Il 23 di settembre, la città ha inaugurato undici panchine colorate nell'ambito della sua politica LGBTIQ+. La cerimonia è stata caratterizzata dalla presenza di oppositori che hanno denunciato un recupero del movimento queer, o pinkwashing, da parte delle autorità municipali.