Niente Shankra Festival per il terzo anno consecutivo
Per il terzo anno consecutivo lo Shankra Festival di Lostallo non avrà luogo.
La manifestazione aveva attirato migliaia di persone da tutto il mondo. Alla base della decisione ragioni finanziarie e nuovi requisiti. Il sindaco Moreno Monticelli spiega: «Quest'anno avevamo imposto requisiti più severi. Avevamo chiesto un'analisi approfondita dei rischi e delle possibili minacce per garantire la sicurezza». Il Municipio è favorevole a un eventuale ritorno nel 2027. «Il festival porta ricadute economiche per negozi, ristoranti e alloggi. Per noi la cosa più importante è chiaramente la sicurezza di tutti».