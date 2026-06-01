La manifestazione aveva attirato migliaia di persone da tutto il mondo. Alla base della decisione ragioni finanziarie e nuovi requisiti. Il sindaco Moreno Monticelli spiega: «Quest'anno avevamo imposto requisiti più severi. Avevamo chiesto un'analisi approfondita dei rischi e delle possibili minacce per garantire la sicurezza». Il Municipio è favorevole a un eventuale ritorno nel 2027. «Il festival porta ricadute economiche per negozi, ristoranti e alloggi. Per noi la cosa più importante è chiaramente la sicurezza di tutti».