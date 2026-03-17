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Canton Lucerna Tracce della cozza invasiva quagga rinvenute per la prima volta nel Rotsee

SDA

17.3.2026 - 09:54

Tracce di cozza invasiva quagga sono già state rilevate nei laghi di Zugo, Zurigo e dei Quattro Cantoni (foto d'archivio)
Tracce di cozza invasiva quagga sono già state rilevate nei laghi di Zugo, Zurigo e dei Quattro Cantoni (foto d'archivio)
Keystone

Tracce della cozza invasiva quagga sono state rinvenute per la prima volta nel Rotsee (LU). Non è ancora chiaro se il mollusco si sia già insediato lì, indica un comunicato odierno di Umwelt Zentralschweiz.

Keystone-SDA

17.03.2026, 09:54

17.03.2026, 09:58

La rilevazione nel Rotsee si basa sulla cosiddetta metodologia eDNA, (DNA ambientale), si legge nella nota comunicato. Questa rileva tracce di DNA nell'acqua, ma non permette ancora di stabilire con certezza se la cozza si sia già insediata in modo permanente. Solo il ritrovamento di «cozze quagga adulte» può fornire chiarezza, ha comunicato Umwelt Zentralschweiz (Ambiente Svizzera centrale), il cui obiettivo è quello di trattare e promuovere in modo coordinato e comune le questioni ambientali e climatiche che interessano più cantoni.

Tracce di questa specie di mollusco non autoctona sono già state rilevate nei laghi di Zugo, Zurigo e dei Quattro Cantoni. Poiché l'acqua del lago dei Quattro Cantoni scorre nel Rotsee attraverso la Reuss e il canale Reuss-Rotsee, si temeva una diffusione del mollusco nel lago Rotsee, aggiunge il comunicato.

Per impedire un'ulteriore diffusione, le misure di protezione rimangono fondamentali, sottolinea Umwelt Zentralschweiz. Tra queste rientra soprattutto l'obbligo di pulire accuratamente, svuotare e asciugare le imbarcazioni e l'attrezzatura prima di spostarsi in altre acque.

La cozza quagga, originaria della regione del Mar Nero, è stata rilevata per la prima volta in Svizzera nel 2014. Si diffonde rapidamente e può alterare profondamente gli ecosistemi. Influisce sia sulle condizioni di luce nell'acqua che sulla catena alimentare, il che comporta, tra l'altro, una minore disponibilità di cibo per i pesci. Inoltre, può causare problemi tecnici, ad esempio ostruzioni nelle condutture e negli impianti.

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