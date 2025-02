Anche in futuro nel canton Lucerna si potrà votare ed eleggere solo a partire dai 18 anni. (immagine d'archivio) Keystone

Nel canton Lucerna il diritto di voto viene mantenuto a partire dai 18 anni: il popolo ha affossato oggi con il 79,14% di contrari un'iniziativa popolare costituzionale che voleva abbassare a 16 anni la possibilità di votare ed eleggere a livello cantonale e comunale.

Keystone-SDA, liku, ats SDA

Il testo era stato lanciato dall'alleanza «Giovani e impegnati», che comprende 19 fra organizzazioni, associazioni e partiti, ma è già stato bocciato con 63 a 48 voti dal parlamento, il quale nel 2021 si era già opposto a un'analoga iniziativa individuale.

Contrari la maggioranza dei deputati di UDC, PLR e Centro, come pure il governo cantonale, che non ha presentato nessun controprogetto. A favore dell'iniziativa si sono invece schierati i rappresentanti di PS, Verdi, Verdi liberali, come pure il movimento giovanile del Centro. La partecipazione al voto odierno è stata del 45,12%.

Il diritto di voto ai 16enni è in vigore soltanto nel canton Glarona, in seguito a una decisione della Landsgemeinde del 2007. Analoghe iniziative sono state bocciate a larga maggioranza nei canton di Zurigo, Berna, Neuchâtel, Uri e lo scorso novembre in Argovia. Proposte in tal senso sono allo studio anche nei Grigioni e ad Appenzello Esterno.