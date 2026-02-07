LucernaRecluta ricoverata per meningite a Emmen, stop alle uscite per 120 commilitoni
SDA
7.2.2026 - 13:37
Una recluta della caserma di Emmen (LU) è stata ricoverata in ospedale la scorsa notte a causa di un'infezione da meningite. A titolo precauzionale, a 120 commilitoni è stato vietato il permesso di uscita per il fine settimana.
Keystone-SDA
I compagni del malato vengono trattati preventivamente con antibiotici e possono far capo ad un supporto psicologico, precisa l'esercito in una nota odierna. Trascorreranno il sabato e la domenica in caserma per limitare possibili contagi.
In Svizzera si registrano ogni anno circa 60 casi di meningite batterica grave, prosegue il comunicato. La malattia si trasmette principalmente da persona a persona attraverso goccioline infette, in particolare in caso di contatto ravvicinato.