L'Italia ha nominato il suo nuovo ambasciatore in Svizzera. Luca Sabbatucci, attuale ambasciatore presso le organizzazioni internazionali a Parigi, succede a Gian Lorenzo Cornado, che è andato in pensione

In un comunicato pubblicato oggi, il deputato Simone Billi, rappresentante degli italiani all'estero e presidente della commissione per gli italiani nel mondo, accoglie «con gioia» la nomina di Sabbatucci, un diplomatico di 63 anni «di grande esperienza».

Per il deputato della Lega, residente nella regione di Zurigo, il Ministero degli Affari Esteri ha fatto «la scelta giusta (...) per curare le importanti relazioni con il nostro vicino svizzero».

Cornado è stato ambasciatore d'Italia a Berna dal settembre 2023. Il suo mandato è stato segnato dall'incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS). Appena poche ore dopo la tragedia, si era recato nella località vallesana e aveva avuto un colloquio con il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard.

Le sue ricorrenti critiche sulla procedura hanno reso piuttosto tese le relazioni tra Svizzera e Italia. Il 24 gennaio, le autorità italiane lo avevano inoltre richiamato a Roma per manifestare la loro disapprovazione riguardo alle indagini sul rogo condotte dalle autorità vallesane. L'ambasciatore era tornato a Berna solo ad aprile.

In un'intervista concessa a fine giugno a Keystone-ATS, Cornado aveva tuttavia affermato che «quella pagina è ormai voltata». In sei mesi, la giustizia vallesana «ha portato a termine il lavoro che solitamente si svolge in un anno, mi hanno detto gli avvocati. Non posso che ringraziare la procuratrice generale, la sua vice e il loro team», aveva aggiunto.