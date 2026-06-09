Come riporta la RSI, l’esame parlamentare è stato superato grazie ai voti favorevoli di PLR, Centro, Avanti con Ticino Lavoro e Verdi Liberali. In tutto, i sì sono stati 40, una soglia sufficiente per permettere l’approvazione dei conti.

La Lega dei Ticinesi, pur avendo sottoscritto il rapporto di maggioranza, ha scelto invece la via dell’astensione. Il capogruppo Boris Bignasca ha motivato la decisione spiegando che non sono arrivate garanzie rispetto ad alcune criticità sollevate dal movimento.

Contrari Sinistra e UDC, che hanno raccolto complessivamente 28 voti contrari. Un andamento analogo si è registrato anche per l’esame dei singoli dipartimenti, tutti approvati, ma senza particolari entusiasmi.