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Manifestazioni Lucerna: manifestazione Mass-Voll e contromanifestazione

SDA

9.5.2026 - 17:08

Il corteo di Mass-Voll.
Il corteo di Mass-Voll.
Keystone

Centinaia di persone hanno manifestato oggi alla Kurplatz di Lucerna contro il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione europea, rispondendo alla chiamata del movimento Mass-Voll, assurto agli onori della cronaca per l'opposizione alle misure anti Covid.

Keystone-SDA

09.05.2026, 17:08

09.05.2026, 17:22

I partecipanti hanno sventolato numerose bandiere svizzere, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS sul posto. Le forze dell'ordine hanno tenuto sotto occhio attento lo svolgimento della protesta.

Contemporaneamente, infatti, un migliaio di persone si è riunito dal lato opposto del lago, in Europaplatz, per una contromanifestazione organizzata da un'alleanza di sinistra che denunciava la presenza di militanti di estrema destra provenienti dalla Bulgaria e dall'Ungheria al fianco di Mass-Voll.

È stato visto anche un esponente dell'organizzazione svizzera di estrema destra Junge Tat.

La sezione cittadina del PS aveva già lanciato un avvertimento il mese scorso, mentre i Verdi avevano chiesto il ritiro dell'autorizzazione a manifestare a Mass-Voll.

Un'oratrice ha messo in guardia da una «ricomparsa del fascismo».

Almeno fino a metà pomeriggio le due fazioni sono rimaste pacifiche.

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