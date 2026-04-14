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Incidenti stradali Si fida del navigatore, così finisce sulle scale del municipio di Lucerna

SDA

14.4.2026 - 09:45

La polizia è dovuta intervenire in piena notte.
La polizia è dovuta intervenire in piena notte.
Keystone

Segue ciecamente le indicazioni del navigatore e finisce con la sua auto sulla Rathaustreppe di Lucerna, cioè sulle ampie scale accanto al municipio della città della Svizzera centrale.

Keystone-SDA

14.04.2026, 09:45

14.04.2026, 10:19

Protagonista dell'avventura, andata in scena alle 03.00 di stamane, un 47enne che circolava con una vettura a noleggio, informa la polizia cantonale.

Fatti alcuni scalini in discesa la vettura è rimasta bloccata: per recuperarla è stata necessaria una gru.

Non è la prima volta che il luogo si rivela essere una trappola per automobilisti scarsamente avveduti: un episodio simile era già avvenuto nel 2023 e anche in quel caso a trarre in inganno il conducente – così veniva affermato – era stato il navigatore.

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