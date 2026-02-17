Chi riesce a trovare l'errore in questo post dell'UDC vodese? Reddit/Switzerland

L'UDC vodese ha voluto rafforzare il proprio candidato alle elezioni suppletive del Consiglio di Stato con un'intensa immagine generata dall'intelligenza artificiale. Ma la raffigurazione della bandiera cantonale era sbagliata sotto diversi aspetti.

Nel Canton Vaud è in corso la campagna elettorale per il successore della consigliera di Stato socialista Rebecca Ruiz.

L'UDC ha pubblicato su Instagram un'immagine generata con l'IA che mostra una bandiera vodese... sbagliata.

Nel Canton Vaud si terrà l'8 marzo l'elezione suppletiva per il seggio lasciato libero dalla politica socialista Rebecca Ruiz nel Consiglio di Stato. La campagna elettorale è quindi in pieno svolgimento, sia sui manifesti che sui social media.

L'intelligenza artificiale viene utilizzata da tempo a questo scopo. Non è quindi insolito che di recente sia stata postata un'immagine generata dall'IA sull'account Instagram ufficiale dell'UDC vodese a sostegno del suo candidato Jean-François Thuillard.

L'immagine mostra un padre e un figlio in piedi sulle rive delLlago di Ginevra con la bandiera vodese che sventola sopra di loro. Lo slogan militante in didascalia: «I nostri valori non sono negoziabili!».

Quattro errori con la bandiera

La sezione cantonale del partito ha però commesso un errore, come ha riportato «watson». Lo sbaglio concerne soprattutto la bandiera: i colori sono stati invertiti.

Invece del bianco in alto e del verde in basso, l'immagine mostrava il contrario. Anche il motto non era corretto: «Liberté et Patrie» è stato privato della «et» di coesione.

Inoltre la scritta era distribuita su entrambi i campi di colore, mentre nella versione corretta è collocata esclusivamente nella parte superiore bianca. Anche il formato non era corretto: come tutte le bandiere cantonali, quella di Vaud è quadrata.

Il post è stato nel frattempo cancellato cancellato.