La Corte delle criminali di Lugano ha assolto mercoledì un consulente finanziario italiano dall'accusa di amministrazione infedele aggravata.

Tra i presunti danneggiati figurava la famiglia dell'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. Secondo l'accusa, il consulente avrebbe spinto i facoltosi clienti a investire in un fondo ad alto rischio chiamato Skewbase. La Corte ha escluso che l'imputato rivestisse una posizione di gestore dei patrimoni. Ha inoltre stabilito che la perdita di valore delle quote del fondo, avvenuta nel 2020 con il Covid, non costituisse un danno penalmente rilevante per gli investitori.