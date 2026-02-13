Secondo l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), a ieri 29 luglio la temperatura media nazionale superava di 3,2 gradi la media per il periodo di riferimento 1991-2020. La classifica definitiva sarà pubblicata il 10 agosto.

Gli specialisti federali hanno pubblicato oggi il Bollettino del clima per luglio, con dati relativi ai primi 29 giorni e simulazioni per i due restanti in funzione delle previsioni.

Il documento indica anche che la somma delle precipitazioni per il mese in esame (sempre stabilita secondo la modalità adottata per le temperature) risultava inferiore alla media in molte regioni, alcune delle quali hanno ricevuto meno del 20% della pioggia media per 29 giorni.

Previsioni incerte per i prossimi giorni

La previsione delle temperature per oggi e domani è soggetta a incertezze, scrive MeteoSvizzera nel bollettino pubblicato alle 16.00. Allo stato attuale, alla fine del mese la temperatura media mensile su scala nazionale può essere compresa fra 17,7 e 17,8 gradi, con un'anomalia rispetto al periodo di riferimento compresa tra +3,1 e +3,2 gradi.

Nei siti di misurazione di MeteoSvizzera fino a ieri sono state registrate anomalie di temperatura tra +1,4 e +4,4 gradi. Le deviazioni positive più elevate rispetto al periodo di riferimento 1991-2020 – stabilito secondo le direttive dell'Organizzazione meteorologica mondiale – sono state registrate nell'Altopiano e nel Giura.

Nella prima regione biogeografica il primato spetta a Neuchâtel (media di 24,3 gradi con una variazione di +4,2 gradi), nella seconda a La Dôle (Giura vodese, 1670 metri di quota; 16,5 gradi, +4,4 gradi).

Lugano ha registrato una temperatura media di 25,7 gradi (+3,1). A Samedan, in Alta Engadina (GR), MeteoSvizzera ha rilevato la variazione più contenuta (+1,4 gradi, con una media di 13,7 gradi).

Battuto il record del 2015?

Il mese di luglio finora più caldo è stato quello del 2015, che aveva fatto registrare una temperatura media mensile pari a 17,8 gradi, valore che corrisponde ad un'anomalia di +3,2 gradi.

A seconda delle temperature che saranno rilevate domani e dopodomani, luglio 2026 potrà essere il mese più caldo o, sul podio dei caldi intensi, al secondo o terzo posto.

MeteoSvizzera non indica di quanto luglio 2026 si discosti dalla media per il settimo mese dell'anno per il periodo di riferimento preindustriale 1871-1900. Si limita a indicare che negli ultimi 140 anni la temperatura media mensile è aumentata di 3,5 gradi (da 2,4 a 4,6).

Poche le precipitazioni

In molte regioni la somma delle precipitazioni mensili di luglio risulta inferiore alla media del trentennio 1991-2020. Alle stazioni di misura di MeteoSvizzera tale somma è risultata compresa fra l'11% e il 110% della norma, con gran parte delle stazioni che hanno registrato fra il 20% e il 60% di essa.

Le maggiori quantità di precipitazioni sono state registrate in Vallese. A Sion, con un totale di 68,0 millimetri (mm), la variazione è risultata del 110%.

I quantitativi più bassi sono stati registrati nell'Altopiano, nel Giura, lungo il versante nordalpino e al sud delle Alpi, ad esempio a Binningen (BL; 10,4 mm, 12%) e a Cimetta (sopra Locarno, 1661 metri di quota; 15,8 mm; 11%).

In accordo con le informazioni meteorologiche relative a temperatura e precipitazioni, i funzionari federali indicano che in molte regioni la durata del soleggiamento di luglio è stata superiore alla norma del periodo 1991-2020, compresa fra il 97% e il 157%, con gran parte delle stazioni che hanno misurato dal 110% al 140%.