Sempre più lupi in Svizzera Keystone

La popolazione di lupi continua a crescere in Svizzera: lo scorso anno sono stati censiti 43 branchi, per un totale di 350 esemplari, contro i 319 del 2024. È quanto emerge dal rapporto annuale della Fondazione Kora pubblicato oggi.

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Si tratta di quattro branchi in più rispetto all'anno precedente, ha precisato la fondazione attiva nell'ecologia dei carnivori e nella gestione della fauna selvatica all'agenzia Keystone-ATS, aggiungendo che nel 2025 sono nati almeno 155 cuccioli.

All'inizio del 2026 è stata rilevata la presenza di almeno un branco in nove dei 26 cantoni: Glarona, Grigioni, Neuchâtel, San Gallo, Svitto, Ticino, Vaud, Vallese e Obvaldo.

Nel canton Obvaldo se ne è per esempio formato uno per la prima volta, quello di Klein-Melchtal. A Neuchâtel ne è stato segnalato uno nella valle della Brévine, tanto che nell'intero arco giurassiano se ne contano ormai sei.

Abbattuti 77 lupi

Stando a questi dati, l'espansione del predatore è quindi proseguita nonostante l'intensificazione delle misure di regolazione.

Nel periodo 2025/26, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha autorizzato l'abbattimento di circa 115 lupi, ma ne sono stati effettivamente abbattuti 77. Nel periodo precedente ne erano stati uccisi 92, dopo i 55 della prima fase di regolazione abbreviata 2023/24.

Kora sottolinea che gli effetti della regolazione sulla popolazione, sulla struttura dei branchi e sulle predazioni di bestiame potranno essere valutati in modo affidabile solo dopo diversi anni. Nel 2025 la fondazione ha quindi avviato un progetto di ricerca nazionale sulla questione.

Crescente diversità genetica

Il rapporto di Kora mostra anche che l'origine genetica dei lupi si sta diversificando.

La grande maggioranza degli animali identificati geneticamente in Svizzera proviene ancora dalla popolazione alpina, che si estende dall'Italia attraverso la Francia e la Svizzera fino all'Austria. Vengono però rilevati sempre più spesso anche esemplari provenienti da altre popolazioni.

Nell'aprile del 2025 è stata rinvenuta nel canton Berna una lupa abbattuta illegalmente. Le analisi genetiche hanno dimostrato che l'animale, denominato F295, era la prima femmina della popolazione dell'Europa centrale rilevata in Svizzera. Fino ad allora, di questa popolazione erano stati individuati solo maschi.

Due lupi in gravidanza in un branco

Nell'estate del 2025 in Vallese è stata osservata per la prima volta in Svizzera una cosiddetta doppia riproduzione in un branco di lupi, ossia la riproduzione simultanea di due femmine all'interno dello stesso branco, quello dello Chablais.

Le analisi genetiche dei campioni raccolti sul campo e degli animali prelevati nell'ambito della regolazione hanno dimostrato che un nuovo maschio si era riprodotto sia con la femmina F43 sia con una sua figlia. Nel branco sono stati osservati complessivamente otto cuccioli.

Linci, orsi e sciacalli dorati

Oltre al lupo, Kora si è occupata anche di altri grandi predatori. Per quanto riguarda la lince, gli esperti hanno constatato un aumento della densità nell'Alto Vallese. È stata inoltre rilevata con certezza per la prima volta la presenza di una lince in Mesolcina (GR). Parallelamente però il numero di linci trovate morte ha raggiunto un nuovo picco.

Per quanto riguarda l'orso, nel 2025 in Svizzera sono state registrate 15 prove genetiche. A tratti, nel Paese sono stati presenti almeno due esemplari. La specie non è però ancora considerata stabilmente insediata.

Per quanto riguarda lo sciacallo dorato, sono pervenute 88 segnalazioni, di cui 23 sono state confermate come prove certe, distribuite su otto cantoni. Kora ha avviato il primo progetto di ricerca a livello nazionale su questa specie.