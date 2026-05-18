Le misure di regolazione del lupo della Confederazione si dimostrano efficaci Keystone

Le misure di regolazione del lupo, in particolare gli abbattimenti preventivi, stanno dando i loro frutti. Secondo un rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) pubblicato oggi, la rapida crescita della popolazione di questi predatori è stata rallentata.

Keystone-SDA SDA

Tra il 1° settembre 2025 e il 31 gennaio 2026, l'UFAM ha autorizzato l'abbattimento di 115 lupi. Alla fine ne sono stati abbattuti 77. Era la terza volta che i Cantoni potevano intervenire in modo preventivo, ricorda l'UFAM in un comunicato.

Al termine di questo periodo, la Svizzera contava 30 branchi che vivevano esclusivamente sul suo territorio e 10 branchi transfrontalieri. Alla fine del periodo di regolazione 2024-2025, c'erano 25 branchi svizzeri e 11 transfrontalieri (uno in più rispetto all'anno precedente). Sebbene il numero di branchi continui ad aumentare, la crescita esponenziale della popolazione di lupi sembra rallentata, scrive l'UFAM.

Il rapporto sottolinea inoltre l'importanza della protezione delle mandrie per limitare i danni. Questi ultimi sono ormai vicini ai valori del 2020-2021, quando in Svizzera si contavano da 10 a 15 branchi.