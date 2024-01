L'UST mira a far sì che tutti i Cantoni utilizzino formati uniformi per le elezioni entro il 2027, ha dichiarato Georges-Simon Ulrich, direttore dell'Ufficio federale di statistica, in un'intervista pubblicata oggi dalla «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) (foto d'archivio). KEYSTONE

Il direttore dell'Ufficio federale di statistica (UST) ha tratto qualcosa di positivo dalla panne verificatasi durante le elezioni federali del 22 ottobre 2023. Tanto da usarla come argomento perché i Cantoni armonizzino i loro dati, spiega in un'intervista.

L'UST mira a far sì che tutti i Cantoni utilizzino formati uniformi per le elezioni entro il 2027, ha dichiarato Georges-Simon Ulrich, direttore dell'Ufficio federale di statistica, in un'intervista pubblicata oggi dalla «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). L'UST sta così seguendo le raccomandazioni di un'indagine amministrativa condotta dal Dipartimento dell'Interno in seguito alla panne.

Se da un lato i Cantoni si interrogano giustamente sul valore aggiunto che i nuovi processi apporterebbero loro, dall'altro la Confederazione è sempre più consapevole di aver bisogno di dati armonizzati per poter sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione. Con standard comuni, la Svizzera progredirebbe più rapidamente verso la digitalizzazione, ha dichiarato il direttore dell'UST.

Calcoli errati

Oggi i Cantoni non sono vincolati da standard di dati specifici. Durante le elezioni del 22 ottobre, i 26 Cantoni hanno utilizzato non meno di 13 standard di dati diversi. Per ognuno di essi, l'UST ha dovuto sviluppare uno specifico script di importazione o di lettura.

A causa di un errore di programmazione, in tre Cantoni (AI, AR e GL) i voti sono stati conteggiati più di una volta e l'importanza dei partiti è stata calcolata erroneamente, come dimostrato dall'inchiesta. «L'errore non ha avuto alcun effetto sulla ripartizione dei seggi in parlamento», ha sottolineato Ulrich.

I risultati del giorno delle elezioni sono sempre provvisori e circa il 2-3% delle statistiche pubblicate contengono errori. La cultura dell'errore all'UST è sempre stata buona, ha dichiarato Ulrich. La novità è che il pubblico capisce meglio la complessità dell'elaborazione dei dati.